«Вот для меня это такой праздник – 23 февраля». Участники митинга в честь Дня защитника Отечества поделились мыслями

Новости Беларуси. Праздник доблести, чести и мужества. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают в Беларуси. В Минске в стороне от празднований не остались представители общественных объединений, ветеранских организаций Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники митинга высказывались за мир, благодарили Красную армию, которая освобождала нашу страну в годы Великой Отечественной войны, а также в нынешних реалиях силовой блок Беларуси за то, что отвел угрозу цветной революции.

Владимир Рыженков:

Мы все сюда пришли, чтобы поддержать именно людей во власти, которые выступают за Союзное государство, за восстановление нашего большого Отечества и против той западной чумы, которая сейчас идет к нам в страну с этими протестами, которые принесут, по сути, то же, что и принесли они нашим южным украинским соседям, то есть кровавый Майдан, госпереворот, гражданскую войну. Нам тут этого всего не нужно, мы против этих протестов, мы за порядок, мы за государство, мы за крепкую государственность.