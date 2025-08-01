В Беларуси отмечается День студенческих отрядов. Рассказываем, почему труд – это круто

Праздник труда и единства молодежи. В Беларуси отмечают День студенческих отрядов. Каждый год 1 августа становится днем, когда отмечаются достижения студотрядовцев и почитаются традиции, зародившиеся десятилетия назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему труд – это круто? Ответ в материале Виолетты Шаблинской.

Без малого 850 студенческих отрядов и более 41 тысячи студентов и школьников. Лето – пора не только отдыха, но и активной работы. Бойцы студотрядов – настоящие универсалы! Они трудятся в различных сферах: строят новые здания, обучают детей в летних лагерях, работают на производствах, помогают врачам в больницах.

Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:

Те, кто побывали в студотрядах хотя бы раз, идут снова, чтобы пообщаться, попутешествовать, чтобы развиваться и видеть для себя что-то новое и интересное.

Студенческие отряды это возможность не только получить профессиональный опыт, заработать, но и завести новых друзей и стать частью большого и дружного коллектива.

Денис Павлюковец, комиссар Республиканского межпрофильного трудового проекта «Автозаводец-2025»:

Студотряды для меня – это прекрасная возможность проявить себя, прекрасно провести лето, заработать деньги и найти новых друзей.