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«Для нашей семьи имеет совершенно особенное значение». Почему жительница Владивостока 23 февраля приехала в Брест?

23 февраля 2021 18:43
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Новости Беларуси. Многие из тех, в адрес кого звучат слова поздравлений, не так давно сделали все, чтобы не допустить хаоса и беспорядков в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этом смысле 2020 год оказался очень непростым.

«Для нашей семьи имеет совершенно особенное значение». Почему жительница Владивостока 23 февраля приехала в Брест?-1

В Бресте местом притяжения 23 февраля неизменно остается Брестская крепость. Ее бойцы по-прежнему – бесценный символ защиты Отечества. В эти дни сюда возвращаются те, для кого крепость навсегда вошла в личную семейную историю.

«Для нашей семьи имеет совершенно особенное значение». Почему жительница Владивостока 23 февраля приехала в Брест?-4

Наталья Островская, жительница Владивостока (Россия):
Сюда он приходил на службу, сюда он приводил моего отца. Здесь его бойцы доблестно сражались во время нападения 22 июня. Тоже совершенно особенное чувство.

«Для нашей семьи имеет совершенно особенное значение». Почему жительница Владивостока 23 февраля приехала в Брест?-7

Журналист Наталья Островская приехала в Брест из Владивостока. До этого в крепости была лишь однажды – полвека назад. Весь этот путь в 10 тысяч километров она преодолела, чтобы по крупицам восстановить историю семьи. Она внучка капитана Костицина, командира 132-го батальона войск НКВД в Брестской крепости в июне 1941-го. Война застала его на пути из Москвы в Брест. Сотни военных сражений, десяток наград, участие в боях на Курской дуге. Погиб в звании генерал-майора в 1943 году. А его большая семья чудом спаслась в Бресте и увидела всю войну в партизанских отрядах.

«Для нашей семьи имеет совершенно особенное значение». Почему жительница Владивостока 23 февраля приехала в Брест?-10

Наталья Островская:
Все, что связано с Брестом, для нашей семьи имеет совершенно особенное значение. Мы приурочили эту мою поездку с моим папой, ему 88 лет. Он, как и я, живет во Владивостоке. Мы решили, что надо поехать. Защитник Отечества это человек, выполнивший до конца свой воинский, гражданский, человеческий долг. В том числе профессиональный долг.

«Для нашей семьи имеет совершенно особенное значение». Почему жительница Владивостока 23 февраля приехала в Брест?-13

В Бресте весь день чествовали военнослужащих и офицеров, а еще дарили праздничное настроение прямо на улицах города. Живое исполнение оркестра на Советской остановило десятки прохожих и даже водителей.

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# День защитника Отечества # общество # Наталья Островская # Фотофакт

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