«Для нашей семьи имеет совершенно особенное значение». Почему жительница Владивостока 23 февраля приехала в Брест?

Новости Беларуси. Многие из тех, в адрес кого звучат слова поздравлений, не так давно сделали все, чтобы не допустить хаоса и беспорядков в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этом смысле 2020 год оказался очень непростым.

В Бресте местом притяжения 23 февраля неизменно остается Брестская крепость. Ее бойцы по-прежнему – бесценный символ защиты Отечества. В эти дни сюда возвращаются те, для кого крепость навсегда вошла в личную семейную историю.

Наталья Островская, жительница Владивостока (Россия):

Сюда он приходил на службу, сюда он приводил моего отца. Здесь его бойцы доблестно сражались во время нападения 22 июня. Тоже совершенно особенное чувство.

Журналист Наталья Островская приехала в Брест из Владивостока. До этого в крепости была лишь однажды – полвека назад. Весь этот путь в 10 тысяч километров она преодолела, чтобы по крупицам восстановить историю семьи. Она внучка капитана Костицина, командира 132-го батальона войск НКВД в Брестской крепости в июне 1941-го. Война застала его на пути из Москвы в Брест. Сотни военных сражений, десяток наград, участие в боях на Курской дуге. Погиб в звании генерал-майора в 1943 году. А его большая семья чудом спаслась в Бресте и увидела всю войну в партизанских отрядах.