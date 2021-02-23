«Для нашей семьи имеет совершенно особенное значение». Почему жительница Владивостока 23 февраля приехала в Брест?

Новости Беларуси. Многие из тех, в адрес кого звучат слова поздравлений, не так давно сделали все, чтобы не допустить хаоса и беспорядков в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этом смысле 2020 год оказался очень непростым.
Новости Беларуси. Многие из тех, в адрес кого звучат слова поздравлений, не так давно сделали все, чтобы не допустить хаоса и беспорядков в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этом смысле 2020 год оказался очень непростым.
В Бресте местом притяжения 23 февраля неизменно остается Брестская крепость. Ее бойцы по-прежнему – бесценный символ защиты Отечества. В эти дни сюда возвращаются те, для кого крепость навсегда вошла в личную семейную историю.
Наталья Островская, жительница Владивостока (Россия):
Сюда он приходил на службу, сюда он приводил моего отца. Здесь его бойцы доблестно сражались во время нападения 22 июня. Тоже совершенно особенное чувство.
Журналист Наталья Островская приехала в Брест из Владивостока. До этого в крепости была лишь однажды – полвека назад. Весь этот путь в 10 тысяч километров она преодолела, чтобы по крупицам восстановить историю семьи. Она внучка капитана Костицина, командира 132-го батальона войск НКВД в Брестской крепости в июне 1941-го. Война застала его на пути из Москвы в Брест. Сотни военных сражений, десяток наград, участие в боях на Курской дуге. Погиб в звании генерал-майора в 1943 году. А его большая семья чудом спаслась в Бресте и увидела всю войну в партизанских отрядах.
Наталья Островская:
Все, что связано с Брестом, для нашей семьи имеет совершенно особенное значение. Мы приурочили эту мою поездку с моим папой, ему 88 лет. Он, как и я, живет во Владивостоке. Мы решили, что надо поехать. Защитник Отечества – это человек, выполнивший до конца свой воинский, гражданский, человеческий долг. В том числе профессиональный долг.
В Бресте весь день чествовали военнослужащих и офицеров, а еще дарили праздничное настроение прямо на улицах города. Живое исполнение оркестра на Советской остановило десятки прохожих и даже водителей.
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