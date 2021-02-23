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Парикмахер, водитель трамвая и повар. Вот каким профессиям обучают людей в службе занятости

23 февраля 2021 19:19
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Новости Беларуси. Ситуацию на кадровом рынке и не только обудили на коллегии Комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2020 году в Минске выполнены прогнозные показатели по обучению востребованным профессиям граждан, зарегистрированных в службе занятости.

Парикмахер, водитель трамвая и повар. Вот каким профессиям обучают людей в службе занятости-1

Удельный вес безработных, обученных под заказ нанимателей (то есть с гарантированным трудоустройством) превысил 70 %. Исключительно под заказ нанимателей города осуществлялась подготовка по таким профессиям как водитель трамвая, водитель троллейбуса, машинист электропоезда, парикмахер-мастер по маникюру, повар, оператор станков.

Парикмахер, водитель трамвая и повар. Вот каким профессиям обучают людей в службе занятости-4

Обсудили также вопросы оплаты труда, роста заработной платы и дальнейшего развития системы социальной защиты.

# Государственная политика в области занятости # общество # Фотофакт

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