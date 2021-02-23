Парикмахер, водитель трамвая и повар. Вот каким профессиям обучают людей в службе занятости

Новости Беларуси. Ситуацию на кадровом рынке и не только обудили на коллегии Комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2020 году в Минске выполнены прогнозные показатели по обучению востребованным профессиям граждан, зарегистрированных в службе занятости.