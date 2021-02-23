«Станции диагностики заполнены». Почему в Минске продолжается ажиотаж на прохождение техосмотра?
Новости Беларуси. На станциях диагностики снова ажиотаж, в очередях десятки авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водители спешат пройти техосмотр до конца недели. Минские автомобилисты отреагировали на изменения в Кодексе об административных правонарушениях.
Согласно ему предусмотрена отправка так называемых писем счастья не только за скорость, но и за отсутствие техосмотра. Мониторинг будет осуществляться с помощью камер фото- и видеофиксации.
Новое законодательство вступает в силу 1 марта 2021 года. Стоит отметить, что только в январе в Минске выдали почти 31 тысячу разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Это около тысячи в день.
Татьяна Валькович, заместитель начальника отдела технического надзора – начальник диагностической станции ГУВД:
В Минске сейчас наблюдается ажиотаж по поводу прохождения технического осмотра. Станции диагностики, насколько мне известно, заполнены. На нашей станции ГУВД Мингорисполкома тоже наблюдается довольно-таки серьезный ажиотаж. За день примерно у нас проходит более 200 единиц транспортных средств, которые мы можем принимать. Принимаем мы транспорт как по предварительной записи, так и по живой очереди, так как располагаем двумя линиями диагностики.
Также будет разделена ответственность за управление транспортом без техосмотра и без страховки. Это будет зависеть от принадлежности авто. Если владелец машины – физическое лицо, то за нарушения отвечать и ему, если юридическое, то непосредственно организации.