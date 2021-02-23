«Станции диагностики заполнены». Почему в Минске продолжается ажиотаж на прохождение техосмотра?

Новости Беларуси. На станциях диагностики снова ажиотаж, в очередях десятки авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водители спешат пройти техосмотр до конца недели. Минские автомобилисты отреагировали на изменения в Кодексе об административных правонарушениях.

Согласно ему предусмотрена отправка так называемых писем счастья не только за скорость, но и за отсутствие техосмотра. Мониторинг будет осуществляться с помощью камер фото- и видеофиксации.

Новое законодательство вступает в силу 1 марта 2021 года. Стоит отметить, что только в январе в Минске выдали почти 31 тысячу разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Это около тысячи в день.