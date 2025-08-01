Около тысячи студентов возложили венки и цветы к стеле «Минск – город-герой» в День студотрядов

Около тысячи участников трудового марафона возложили цветы к стеле «Минск – город-герой». Этот торжественный момент – напоминание о традициях, которые продолжает молодежь, ведь каждый студенческий отряд с гордостью носит имя Героя Советского Союза.

Почему молодежь идет в отряды? Потому что они видят эту большую историю, которую несет в себе отряд. То, что ты надеваешь бойцовку, что за этой бойцовкой скрывается. Люди, наши ветераны бойцовского движения, работали на БАМе. Это очень большая история.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Мы уже замечаем не первый год, что студотряд – это не только лето, это не только несколько месяцев в перерывах между учебой, но это и возможность подработать и сформировать студотряд в течение года. Есть сводные отряды, которые формируются и на уровне республики, есть планы и у нашего городского комитета сформировать именно такой сводный отряд на базе больницы скорой медицинской помощи.