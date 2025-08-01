Прямой эфир

Около тысячи студентов возложили венки и цветы к стеле «Минск – город-герой» в День студотрядов

01 августа 2025 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

День белорусских студенческих отрядов отмечают 1 августа в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около тысячи студентов возложили венки и цветы к стеле «Минск – город-герой» в День студотрядов-2

Около тысячи участников трудового марафона возложили цветы к стеле «Минск – город-герой». Этот торжественный момент – напоминание о традициях, которые продолжает молодежь, ведь каждый студенческий отряд с гордостью носит имя Героя Советского Союза.

Около тысячи студентов возложили венки и цветы к стеле «Минск – город-герой» в День студотрядов-4

Почему молодежь идет в отряды? Потому что они видят эту большую историю, которую несет в себе отряд. То, что ты надеваешь бойцовку, что за этой бойцовкой скрывается. Люди, наши ветераны бойцовского движения, работали на БАМе. Это очень большая история.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Мы уже замечаем не первый год, что студотряд – это не только лето, это не только несколько месяцев в перерывах между учебой, но это и возможность подработать и сформировать студотряд в течение года. Есть сводные отряды, которые формируются и на уровне республики, есть планы и у нашего городского комитета сформировать именно такой сводный отряд на базе больницы скорой медицинской помощи.

# Артем Цуран # Молодежь Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске с начала 2025-го около 350 человек получили арендное жильё
01 августа 2025 17:49

В Минске с начала 2025-го около 350 человек получили арендное жильё

Льготы и помощь с жильём – что ждёт молодых специалистов на первом рабочем месте?
01 августа 2025 17:03

Льготы и помощь с жильём – что ждёт молодых специалистов на первом рабочем месте?

Более 28 миллионов пассажиров перевезла БЖД за первое полугодие 2025-го
01 августа 2025 17:00

Более 28 миллионов пассажиров перевезла БЖД за первое полугодие 2025-го