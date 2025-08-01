Лукашенко: Украина сегодня бегом должна просить – Владимир Владимирович, давайте договоримся

Место удивительной красоты – Валаам – крупнейший и, пожалуй, самый живописный остров на Ладожском озере в Карелии. Именно здесь встретились Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще раз. Любое оружие – для нас это лишь инструмент сдерживания. Политический бэкграунд Минска – миролюбивые инициативы. Президенты сделали заявление о географии переговорного процесса между Москвой и Киевом. И в Беларуси, и в России хотят мира в Украине.