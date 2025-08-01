Лукашенко: Украина сегодня бегом должна просить – Владимир Владимирович, давайте договоримся

Место удивительной красоты – Валаам – крупнейший и, пожалуй, самый живописный остров на Ладожском озере в Карелии. Именно здесь встретились Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Место удивительной красоты – Валаам – крупнейший и, пожалуй, самый живописный остров на Ладожском озере в Карелии. Именно здесь встретились Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще раз. Любое оружие – для нас это лишь инструмент сдерживания. Политический бэкграунд Минска – миролюбивые инициативы. Президенты сделали заявление о географии переговорного процесса между Москвой и Киевом. И в Беларуси, и в России хотят мира в Украине.
Владимир Путин, Президент России:
Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран. И, наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые так аккуратно, между прочим, но все-таки выложили идею о том, что надо говорить, может быть, и об европейской безопасности в целом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Стамбуле договорились, важные вопросы: обмен военнопленными, ранеными и прочее, прочее. Я звонил Владимиру Владимировичу, рассказывал, что мы одинаково ко всем относимся, он это поддерживает, и Украина. Люди – украинцы, россияне – они ведь воины. Украина сегодня бегом должна просить его: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. В противном случае через месяц-полтора-два, не знаю, там даже оборонительных сооружений не останется. Россияне это все потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют.
Владимир Путин:
Вернут. Это наше.
Читайте также:
Вопрос по «Орешнику» в Беларуси планируют закрыть до конца 2025-го – Путин
Лукашенко пообещал подумать о строительстве белорусского храма на Валааме
Лукашенко: поставить на колени Беларусь и Россию никому не удастся!