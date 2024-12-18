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С именем Филарета связан Ренессанс в православии! Как уроженец России стал духовным наставником для белорусов?

18 декабря 2024 13:20
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Почему невозможно расколоть белорусский народ? Что стоит за единством страны? Как религия помогла сохранить идентичность нации? Смотрите в восьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!  

С именем Филарета связан Ренессанс в православии! Как уроженец России стал духовным наставником для белорусов? -2

Если бы этого не было, трудно себе представить, как бы проходило служение.

С именем Филарета связан Ренессанс в православии! Как уроженец России стал духовным наставником для белорусов? -4

Игорь Позняк, СТВ:
Именно таким светлым человеком со светлыми мыслями и светлыми делами он останется в памяти белорусов. И останется, вне всяких сомнений, навсегда. Ведь именно с его именем связано духовное возрождение, или, по-модному, Ренессанс в православии. Именно в те годы, когда наша страна делает первые шаги по пути независимости.

Именно в эти годы строят новые храмы и вновь открывают старые. Человек-эпоха – этими словами нужно пользоваться весьма осторожно, но это точно про него. Владыка Филарет. Как так получилось, что уроженец России стал настоящим другом и духовным наставником для белорусов?

С именем Филарета связан Ренессанс в православии! Как уроженец России стал духовным наставником для белорусов? -6

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: 
Действительно, на стыке Владыка Филарет трудился. Особенно на заре молодого белорусского государства. И будучи парламентарием, как раз участвовал в обсуждении, порой, очень горячих обсуждениях насущных вопросов, как дальше быть, что делать. Владыка имел очень большой талант объединять людей, вдохновлять и помогать находить компромиссные (в хорошем смысле этого слова) решения. При этом он был Героем Беларуси.

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# Религия # История # Митрополит Вениамин # Митрополит Филарет # Игорь Позняк

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