С именем Филарета связан Ренессанс в православии! Как уроженец России стал духовным наставником для белорусов?

Почему невозможно расколоть белорусский народ? Что стоит за единством страны? Как религия помогла сохранить идентичность нации? Смотрите в восьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Если бы этого не было, трудно себе представить, как бы проходило служение.

Игорь Позняк, СТВ:

Именно таким светлым человеком со светлыми мыслями и светлыми делами он останется в памяти белорусов. И останется, вне всяких сомнений, навсегда. Ведь именно с его именем связано духовное возрождение, или, по-модному, Ренессанс в православии. Именно в те годы, когда наша страна делает первые шаги по пути независимости.

Именно в эти годы строят новые храмы и вновь открывают старые. Человек-эпоха – этими словами нужно пользоваться весьма осторожно, но это точно про него. Владыка Филарет. Как так получилось, что уроженец России стал настоящим другом и духовным наставником для белорусов?