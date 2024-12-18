Как зародилось искусство вытинанки в Беларуси? Рассказали в молодечненском колледже
Минская область богата на народные ремесла и талантливых мастеров. Соломоплетение, резьба по дереву, ткачество. А еще белорусская вытинанка, которая с недавних пор включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Знакомиться с традиционным искусством вырезания из бумаги мы отправились в Молодечно. О том, как здесь возрождают это древнее мастерство, смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ.
Традиционное белорусское творчество – вырезание из бумаги – приобрело широкое распространение в конце XIX – начале XX веков. Тем не менее зародилось это искусство гораздо раньше, еще в XVI столетии, когда на территории Беларуси начали появляться первые бумажные мануфактуры.
Елизавета Червонцева, преподаватель Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М.К. Огинского:
Бумага была дорогая, как вид искусства он, скорее всего, появился в среде именно знати и духовенства. Вырезались какие-то реалистические силуэты, изображения охоты, портреты, силуэты лиц. Переписчики книг могли использовать лекала. Лекала могли использовать для других видов искусства, как резьба по дереву, по камню. Нужны были какие-то симметричные элементы, формы, которые нужно было сделать из бумаги и потом их обвести.
Подробности в видео.