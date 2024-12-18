Мастерица создаёт очаровательных белорусских лялек. Показываем лучших льняных куколок
Минская область богата на народные ремесла и талантливых мастеров. Соломоплетение, резьба по дереву, ткачество. А еще белорусская вытинанка, которая с недавних пор включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Знакомиться с традиционным искусством вырезания из бумаги мы отправились в Молодечно. О том, как здесь возрождают это древнее мастерство, смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ.
Льняные куклы в жизни мастерицы Елены Тарлецкой появились почти 40 лет назад. Необычным рукоделием еще юная девушка начала заниматься сразу после школы, на Молодечненской фабрике художественных изделий. Считается, что именно в этом месте и зародилась белорусская лялька. Спустя время, когда фабрика закрылась, мастерица продолжила свое дело, но уже в местном центре ремесел. Здесь своих кукол Елена создает исключительно из льноволокна, натуральных тканей, лент и соломы.
Елена Тарлецкая, мастер Молодечненского районного центра ремесел:
Это лен, который растет на поле, его треплют, потом он превращается в такое сырье. Это сырье используем в работе, крахмалим его. И на куколке создаем образ. Это интересно, людям это нравится. А мне приятно, что эти традиции все-таки продвигаются дальше и людям хочется научиться это делать, оставить себе на память, покупают это, заказывают у нас.
Сегодня сложно сосчитать точное количество льняных кукол, созданных Еленой Тарлецкой. У каждой свой образ, костюм и даже характер. Кстати, все – от головных уборов до черт лица – создается своими руками. Что-то получается клеить, а что-то – рисовать.
Подробнее в видео.