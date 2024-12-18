Мастерица создаёт очаровательных белорусских лялек. Показываем лучших льняных куколок

Минская область богата на народные ремесла и талантливых мастеров. Соломоплетение, резьба по дереву, ткачество. А еще белорусская вытинанка, которая с недавних пор включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Знакомиться с традиционным искусством вырезания из бумаги мы отправились в Молодечно. О том, как здесь возрождают это древнее мастерство, смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ.

Льняные куклы в жизни мастерицы Елены Тарлецкой появились почти 40 лет назад. Необычным рукоделием еще юная девушка начала заниматься сразу после школы, на Молодечненской фабрике художественных изделий. Считается, что именно в этом месте и зародилась белорусская лялька. Спустя время, когда фабрика закрылась, мастерица продолжила свое дело, но уже в местном центре ремесел. Здесь своих кукол Елена создает исключительно из льноволокна, натуральных тканей, лент и соломы.