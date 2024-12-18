Экспериментальный текстиль – ноу-хау от преподавателей колледжа Огинского. Узнали о необычной технике
Минская область богата на народные ремесла и талантливых мастеров. Соломоплетение, резьба по дереву, ткачество. А еще белорусская вытинанка, которая с недавних пор включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Знакомиться с традиционным искусством вырезания из бумаги мы отправились в Молодечно. О том, как здесь возрождают это древнее мастерство, смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ.
Помимо традиционных видов искусства, в музыкальном колледже Молодечно внедряют и современные техники. Ноу-хау преподавателей учебного заведения – экспериментальный текстиль. Это новый взгляд на соломоплетение и не только. В это декоративно-прикладное творчество входит любое рукоделие, которое только можно придумать из ткани, – вышивка, аппликация и даже макраме.
Ольга Жолнерович, учащаяся Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М.К. Огинского:
Оно уникально тем, что можно сделать все что угодно. Ты придумал какую-то идею, начинаешь размышлять. В итоге получается совершенно уникальное произведение искусства.
Софья Желток, учащаяся Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М.К. Огинского:
Я буду делать аппликацию из соломы – стилизация лисы. Мы выбирали определенное животное, какие водятся в Беларуси. Я выбрала лису. Мы делаем аппликацию из соломы: выпрямляем солому, потом делаем детали, наклеиваем солому на кальку и вырезаем. Потом уже приклеиваем на основу.
Подробности смотрите в видео.