Экспериментальный текстиль – ноу-хау от преподавателей колледжа Огинского. Узнали о необычной технике

Минская область богата на народные ремесла и талантливых мастеров. Соломоплетение, резьба по дереву, ткачество. А еще белорусская вытинанка, которая с недавних пор включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Знакомиться с традиционным искусством вырезания из бумаги мы отправились в Молодечно. О том, как здесь возрождают это древнее мастерство, смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ.

Помимо традиционных видов искусства, в музыкальном колледже Молодечно внедряют и современные техники. Ноу-хау преподавателей учебного заведения – экспериментальный текстиль. Это новый взгляд на соломоплетение и не только. В это декоративно-прикладное творчество входит любое рукоделие, которое только можно придумать из ткани, – вышивка, аппликация и даже макраме.

Ольга Жолнерович, учащаяся Молодечненского государственного музыкального колледжа им. М.К. Огинского:

Оно уникально тем, что можно сделать все что угодно. Ты придумал какую-то идею, начинаешь размышлять. В итоге получается совершенно уникальное произведение искусства.