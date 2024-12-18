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Почему каждый белорус обязан побывать в Полоцке? Ответил митрополит Вениамин

18 декабря 2024 12:53
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Почему невозможно расколоть белорусский народ? Что стоит за единством страны? Как религия помогла сохранить идентичность нации? Смотрите в восьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!  

Почему каждый белорус обязан побывать в Полоцке? Ответил митрополит Вениамин-2

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Очень важно современному белорусу побывать в Полоцке. Можно сказать современным языком, в этом месте силы, духовной силы, вспомнить об истоках нашей государственности, как княжеская дочь все оставила, ради чего пришла сюда, на берег реки, чтобы здесь жить в таких аскетических условиях. Все оставила. Что взамен получила? Мы с благодарностью вспоминаем, что она стала духовным лидером для своих близких. Не только близких, кто ее знал. К ней с уважением относились в других странах и народах. И она была матерью для своего народа и таковой является ныне.

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# Религия # Церковь # Митрополит Вениамин # Игорь Позняк

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