«С этим человеком мне не надышаться!» Анастасия Мирончик-Иванова о муже-тренере

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова. Юлия Артюх, СТВ:

Вы сказали, что супруг – тренер. И сейчас, как я понимаю, он тренирует вас. Как вы взаимодействуете? 24/7 вы вместе – и дома, и на тренировках. Как это сказывается на отношениях? «Бывают и небольшие скандалы, расхождения, но я полагаюсь на его профессионализм»

Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:

С этим человеком мне не надышаться. На тренировке бывает все. Бывают и небольшие скандалы, расхождения, но я полагаюсь на его профессионализм и знаю, что в первую очередь мне это надо. Мне нужно выполнять определенную нагрузку. Конечно, девочки иногда бывают капризными, иногда хочется полежать спокойно, ничего не делать, но мы с мужем идем вместе и, в первую очередь, мне это надо для достижения цели и медали. Он мне помогает во всем: и в домашних делах, он моя вторая половина, вторая рука, где он и тренер, и менеджер, и массажист, и иногда доктор, и, конечно же, психолог. Юлия Артюх:

Сергей, скажите, каково быть и тренером, и супругом одновременно? Вы безжалостно ведете себя на тренировках? Например, когда надо выложиться по максимуму, а вы видите, что все равно вашей супруге тяжело. Мне хочется ее пожалеть, но, возможно, не получится результат

Сергей Иванов, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки:

Мы дошли до такого, что она профессионал и когда у нас идет объемная работа, мне приходится ее останавливать. То есть она работает до такой степени – до изнеможения. Мне приходится контролировать. С одной стороны, мне хочется ее пожалеть, не давать нагрузку, а с другой, понимаю, что если я ее не дам, то, возможно, не получится результата. Это такая грань: здесь нельзя переборщить и нельзя не доделать. Это как по лезвию ножа – ни влево, ни вправо, надо идти по пути, который приведет к результату. Юлия Артюх:

У Насти я уже спрашивала. 24/7 вы вместе. Это улучшает ваши семейные отношения? Укрепляет вашу любовь? Или иногда кажется: все? Сергей Иванов:

24/7 – это относительно. Где-то те же съемки или она поет, снимается. Я в это время отдыхаю. Она отдыхает от меня и в это время дает интервью. Те вещи, которые она выполняет вне тренировки – она восстанавливается. Юлия Артюх:

Вы с такой любовью рассказываете о супруге, и мне кажется, что он вас настолько чувствует. «Это моя вторая няня, можно сказать»

Анастасия Мирончик-Иванова:

Конечно, все бывает, и я не скрываю этого. Особенно на тренировке. Но это наша работа, где мы должны идти в правильном направлении, иметь четкий курс и знать, что мы несем ответственность, на нас надеется народ, страна, и мы должны принести определенный результат. Спорт – это одно, на тренировке мы одни. После тренировки начинается семья, какие-то дела, и, опять же, мы все это делаем вместе, сообща, стараемся поддерживать друг друга, ведь без поддержки никак. И в воспитании сына также он принимает участие, спасибо ему. Это моя вторая няня, можно сказать. И мамочке моей спасибо огромное. Я не была в декретном отпуске. Я вышла из роддома и сразу же начала свои тренировки. У меня мама взяла отпуск и сидела, помогала нам с ребенком. Я пришла с легкими схватками, говорю: до ночи, возможно, разрожусь, но у меня по плану тренировка

Юлия Артюх:

То есть не было выхода из спорта в связи с рождением ребенка? Всегда в строю? Анастасия Мирончик-Иванова:

Да. И в момент беременности я также тренировалась. Конечно, определенные нагрузки, которые не вредны для состояния ребенка и моего физического состояния... Но беременность – это не болезнь. Юлия Артюх:

До какого месяца были тренировки? Анастасия Мирончик-Иванова:

Я пришла в роддом со схватками с баулом, сумкой тренировочной, как на сборы. Врачи мне говорят: памперс и пеленка – все. Никаких тренировочных баулов, которые я притащила, кучу одежды, для малыша одежду. Я пришла с легкими схватками, говорю: я не собираюсь сегодня рожать, до ночи, возможно, разрожусь, но сегодня у меня по плану тренировка. Они удивились, говорят: быстро в предродовую, ты сегодня родишь, никаких тренировок. Это в крови, без движения я просто не могла сидеть на месте. Когда родила, на пятый день нас выписали и я с колясочкой, быстрым шагом начала подготовку к тренировкам. И вот уже спустя шесть месяцев я выступала на чемпионате Европы, старалась там проявить все возможное. Юлия Артюх:

То есть тело и мышцы помнят все моменты, нагрузки? В день две тренировки по 3,5 часа