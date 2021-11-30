В морозы рейды станут проводить ещё чаще. В Минской области сотрудники МЧС проверяют исправность печек

Новости Беларуси. С начала 2021 года в Минской области произошло около 1 400 пожаров. Из них более 260 из-за неисправностей печей. Погибли 10 человек. Основные причины – неправильная эксплуатация оборудования. Поэтому в зимний период в фокусе внимания специалистов – частные домовладения. Чтобы предотвратить пожароопасные ситуации, сотрудники МЧС проводят рейды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробней – в сюжете Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

С наступлением холодов вопрос профилактики пожарной безопасности особенно актуален. Поэтому сотрудники МЧС проводят рейды по частным домам с печным отоплением. Чтобы еще раз все проверить, а при необходимости выписать предписания на устранение недочетов.

К отопительному сезону Людмила Андреевна Фомина готовилась заранее. За состоянием печи внимательно следит круглогодично. Конструкция исправна, без трещин. Дымоход очищен от сажи.