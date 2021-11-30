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В морозы рейды станут проводить ещё чаще. В Минской области сотрудники МЧС проверяют исправность печек

30 ноября 2021 14:54
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Новости Беларуси. С начала 2021 года в Минской области произошло около 1 400 пожаров. Из них более 260 из-за неисправностей печей. Погибли 10 человек. Основные причины – неправильная эксплуатация оборудования. Поэтому в зимний период в фокусе внимания специалистов – частные домовладения. Чтобы предотвратить пожароопасные ситуации, сотрудники МЧС проводят рейды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В морозы рейды станут проводить ещё чаще. В Минской области сотрудники МЧС проверяют исправность печек -1

Подробней – в сюжете Юлии Минич.  

В морозы рейды станут проводить ещё чаще. В Минской области сотрудники МЧС проверяют исправность печек -4

Юлия Минич, корреспондент:
С наступлением холодов вопрос профилактики пожарной безопасности особенно актуален. Поэтому сотрудники МЧС проводят рейды по частным домам с печным отоплением. Чтобы еще раз все проверить, а при необходимости выписать предписания на устранение недочетов.  

В морозы рейды станут проводить ещё чаще. В Минской области сотрудники МЧС проверяют исправность печек -7

К отопительному сезону Людмила Андреевна Фомина готовилась заранее. За состоянием печи внимательно следит круглогодично. Конструкция исправна, без трещин. Дымоход очищен от сажи.  

В морозы рейды станут проводить ещё чаще. В Минской области сотрудники МЧС проверяют исправность печек -10

Людмила Фомина, жительница городского поселка Мачулищи:  
Прочищаю, чтобы не было сажи, бросаю таблетки. Когда затапливаю, кладу железную свою подложку. Ну и топлю-то в основном до сна, до конца никогда не закрываю закрывашку эту, чтобы оно тянуло.  

Подробнее в видеоматериале.  

# МЧС Беларуси # общество # Юлия Минич # Людмила Фомина # Нина Скрипко # Юлия Лобанова # Сергей Кривошей # Мария Лебадина # Фотофакт

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