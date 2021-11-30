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«Никто здесь силой действительно никого не удерживает». Что ещё рассказал Виктор Пранюк о беженцах в ТЛЦ?

30 ноября 2021 14:59
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Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. В пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре появился стационарный медицинский пункт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он будет открыт круглосуточно. Впрочем, в таком же режиме работают там и съемочные группы СТВ.  

Последнюю информацию узнаем у нашего корреспондента Сергея Шуманского.  

Сергей Шуманский, корреспондент:
Вообще, здесь ведь людей никто не держит, об этом говорил и Президент, когда посещал этот логистический центр. Некоторая часть людей, которая захотела покинуть центр, они покинули его, улетели домой. Все эти люди, которые здесь остаются, по-прежнему планируют, хотят попасть в Евросоюз. Вот, кстати, обувь, которую выдавали на выходных, теплая.  

«Никто здесь силой действительно никого не удерживает». Что ещё рассказал Виктор Пранюк о беженцах в ТЛЦ?-1

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:  
Сегодня в санаторных учреждениях, профилакториях беженцев с торгово-логистического центра нет. Часть людей, которые были здесь, в этом логистическом центре, покинули пределы Республики Беларусь и направились на свою родину. Если вы заметили, мы не ставим целью каждого посчитать, пересчитать каждого человека, который здесь находится. Но визуально видно, что их количество уменьшилось. Как и сказал Президент, никто здесь силой действительно никого не удерживает. У кого в порядке документы, у кого есть финансовые возможности – они могут разместиться в любой из гостиниц.  

Не могут в полном объеме выполнить медицинские предписания. С какими проблемами беженцы обращаются к медикам?  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Шуманский # Виктор Пранюк # Фотофакт

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