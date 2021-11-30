«Никто здесь силой действительно никого не удерживает». Что ещё рассказал Виктор Пранюк о беженцах в ТЛЦ?

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. В пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре появился стационарный медицинский пункт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он будет открыт круглосуточно. Впрочем, в таком же режиме работают там и съемочные группы СТВ.

Последнюю информацию узнаем у нашего корреспондента Сергея Шуманского.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Вообще, здесь ведь людей никто не держит, об этом говорил и Президент, когда посещал этот логистический центр. Некоторая часть людей, которая захотела покинуть центр, они покинули его, улетели домой. Все эти люди, которые здесь остаются, по-прежнему планируют, хотят попасть в Евросоюз. Вот, кстати, обувь, которую выдавали на выходных, теплая.