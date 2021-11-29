Я приглашаю тебя на чай, узнаем друг друга ближе. Как Анастасия Мирончик-Иванова познакомилась со своим мужем?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова. Юлия Артюх, СТВ:

Отношениям было место во время учебы в училище олимпийского резерва? Как вы познакомились с мужем?

Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:

Конечно, отношения выстраивались. Было очень много молодых людей, которые хотели завоевать мое сердце. Юлия Артюх:

Конечно, такая красотка. Анастасия Мирончик-Иванова:

Мне кажется, узнать меня больше, как человека. Я не считаю себя суперкрасоткой. Мне кажется, им больше было интересно узнать меня как личность. А красота уже в дополнение. Было очень много молодых людей. Все совмещала. Я дружила с парнями, потому что у меня с детства опыт дружить с мальчиками, находиться в мужской компании. Поэтому я знаю, как общаться с мужчинами и правильно себя поставить, вести разговор.

Юлия Артюх:

А как познакомились с супругом? Анастасия Мирончик-Иванова:

Мы учились вместе некоторое время в училище олимпийского резерва, но друг друга абсолютно не замечали. И однажды, заходя в холл общежития (сейчас уже гостиницы «Олимпиец») на Калиновского, у меня все бегом, на лету. Он сидел со своими друзьями, где был наш общий друг. И он меня пригласил. Говорит, Насть, подойди, пожалуйста, человек хочет с тобой пообщаться. Я подбежала, как-то все так быстро: все, пацаны, мне надо бежать. Как-то меня зацепило, и я тут же его пригласила. Говорю: слушай, давай ближе с тобой пообщаемся, я приглашаю тебя на чай. Приходи. Потому что я такая деловая колбаса – все бегом, бегом. И он пришел. Он узнал мой телефон, пришел, я угостила его чаем. Мы посидели, пообщались. Юлия Артюх:

Первое свидание, можно сказать.