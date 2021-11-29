Я приглашаю тебя на чай, узнаем друг друга ближе. Как Анастасия Мирончик-Иванова познакомилась со своим мужем?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова.
Юлия Артюх, СТВ:
Отношениям было место во время учебы в училище олимпийского резерва? Как вы познакомились с мужем?
Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:
Конечно, отношения выстраивались. Было очень много молодых людей, которые хотели завоевать мое сердце.
Юлия Артюх:
Конечно, такая красотка.
Анастасия Мирончик-Иванова:
Мне кажется, узнать меня больше, как человека. Я не считаю себя суперкрасоткой. Мне кажется, им больше было интересно узнать меня как личность. А красота уже в дополнение. Было очень много молодых людей. Все совмещала. Я дружила с парнями, потому что у меня с детства опыт дружить с мальчиками, находиться в мужской компании. Поэтому я знаю, как общаться с мужчинами и правильно себя поставить, вести разговор.
Юлия Артюх:
А как познакомились с супругом?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Мы учились вместе некоторое время в училище олимпийского резерва, но друг друга абсолютно не замечали. И однажды, заходя в холл общежития (сейчас уже гостиницы «Олимпиец») на Калиновского, у меня все бегом, на лету. Он сидел со своими друзьями, где был наш общий друг. И он меня пригласил. Говорит, Насть, подойди, пожалуйста, человек хочет с тобой пообщаться. Я подбежала, как-то все так быстро: все, пацаны, мне надо бежать. Как-то меня зацепило, и я тут же его пригласила. Говорю: слушай, давай ближе с тобой пообщаемся, я приглашаю тебя на чай. Приходи. Потому что я такая деловая колбаса – все бегом, бегом. И он пришел. Он узнал мой телефон, пришел, я угостила его чаем. Мы посидели, пообщались.
Юлия Артюх:
Первое свидание, можно сказать.
Анастасия Мирончик-Иванова:
Да. Выяснили, что, оказывается, мы учились вместе, но друг друга не замечали. Очень интересно получилось. Затем последовали ухаживания. Мы три раза расставались с ним, потому что притирались характерами. Ухаживания были очень красивыми. Цветы в лесу я должна была найти неожиданно – такие квесты. Были моменты, когда я уезжала на сборы. Шел снег. Это был декабрь. Крыша «Олимпийца», такая волнообразная. Он залез с другом, вытоптал мне красиво «Настя, я тебя люблю». Я как такая девчонка вроде бы обратила внимание – села в такси, уехала на сборы. Но со временем я переосмыслила и начала ценить то, что я ему много раз отказывала, говорила: может, не мое, давай расстанемся. Были и такие моменты. Но я ценю в этом человеке, что он шел до конца, добивался, несмотря на всех моих многотысячных ухажеров. Он шел до конца, действовал.
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