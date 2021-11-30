«Как и для чего оппоненты власти пытаются сорвать референдум?» Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. Конституционная реформа должна отражать общественный запрос на сочетание изменений и стабильности. Такое мнение высказали гости программы «Постскриптум». В студии прозвучат мнения экспертов и подробности изменений, которые предложат для широкого общественного обсуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Горбунов, заместитель председателя Минской городской организации ОО «Белорусский союз офицеров»:

Тот проект парламентский, который оппозиционные фракции выдвинули, вообще не предусматривал поста Президента нашей страны. Можете себе представить, после того, как не прошло и двух лет, был избран всенародный Президент. Здесь такое предложение.

Как и для чего оппоненты власти пытаются сорвать референдум и использовать конституционную реформу как ширму для раскачивания государственной системы?