«Как и для чего оппоненты власти пытаются сорвать референдум?» Анонс программы «Постскриптум»
Новости Беларуси. Конституционная реформа должна отражать общественный запрос на сочетание изменений и стабильности. Такое мнение высказали гости программы «Постскриптум». В студии прозвучат мнения экспертов и подробности изменений, которые предложат для широкого общественного обсуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От падения в какую политическую пропасть отвело страну первое Всебелорусское народное собрание?
Олег Горбунов, заместитель председателя Минской городской организации ОО «Белорусский союз офицеров»:
Тот проект парламентский, который оппозиционные фракции выдвинули, вообще не предусматривал поста Президента нашей страны. Можете себе представить, после того, как не прошло и двух лет, был избран всенародный Президент. Здесь такое предложение.
Как и для чего оппоненты власти пытаются сорвать референдум и использовать конституционную реформу как ширму для раскачивания государственной системы?
Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Конституционный референдум и будет рассматриваться в качестве еще одной возможности возбудить людей, попытаться вывести их опять на улицы, не предложив никакой конструктивной повестки, конструктивной альтернативы. Может, даже какого-то альтернативного проекта.
Эксперты и делегаты ВНС в студии программы «Постскриптум» рассуждают о грядущих изменениях в Основной закон, его социальной направленности и ответственности каждого белоруса за будущее своей страны. 30 ноября на СТВ в 22:00.