«Мечтает стать пилотом Belavia». Почему 7-летний сын известной белорусской спортсменки хочет летать?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова. Юлия Артюх, СТВ:

У вас есть сын. Сколько ему сейчас?

Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:

Глебу семь лет, он учится во втором классе. В средней школе № 41. Прекрасная школа, прекрасный директор школы. Юлия Артюх:

Каким-то спортом увлекается? Вы как спортсмены вовлекаете его в свою среду?