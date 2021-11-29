«Мечтает стать пилотом Belavia». Почему 7-летний сын известной белорусской спортсменки хочет летать?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова.
Юлия Артюх, СТВ:
У вас есть сын. Сколько ему сейчас?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова.
Юлия Артюх, СТВ:
У вас есть сын. Сколько ему сейчас?
Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:
Глебу семь лет, он учится во втором классе. В средней школе № 41. Прекрасная школа, прекрасный директор школы.
Юлия Артюх:
Каким-то спортом увлекается? Вы как спортсмены вовлекаете его в свою среду?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Конечно. В целом мы стараемся сейчас его не напрягать, потому что сами понимаем, что где-то перегнуть палку и у ребенка отобьется все желание тренировок дальше. Но мне нравится в нем, что он присутствует у нас на тренировках, видит, как я тренируюсь, как трудом достаются деньги, достижения, медали. Мы стараемся его не напрягать и обширно развивать его легкими упражнениями, что для мальчика пригодится в жизни. Занимаемся плаванием, батутами, акцент делаем на английский, он занимается с репетитором.
Юлия Артюх:
В будущем как вы видите своего ребенка? Профессиональным спортсменом, он продолжит семейную династию либо другой путь для него желаете?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Я полагаюсь на его мнение. Как он решит, так и будет. Я хочу, чтобы выбрал все-таки он. Я не хочу давить, я соглашусь с его любым выбором, в том числе его девушки, жены и так далее, когда он вырастет. Конечно, хочется, чтобы мой ребенок вырос настоящим человеком, патриотом нашей страны, как и мы все. Он говорит, у меня пока две профессии – спортсмен и пилот Belavia. Он хочет летать, но я представляю, как я буду волноваться каждый рейс. Это же мама – эмоции, чувства.
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