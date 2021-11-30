Какой была Анастасия Мирончик-Иванова в детстве? Рассказал её тренер по лёгкой атлетике
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова.
Юлия Артюх, СТВ:
Вы обнаружили талант, Анастасию Мирончик-Иванову. Как случилось ваше знакомство и начали ее тренировать?
Анатолий Караневич, тренер-преподаватель ГУ «Слуцкая СДЮШОР»:
Это были городские соревнования. Она выиграла бег на 500 метров. Я подошел и говорю: Настя, то, что ты выиграла город – это родители передали свои гены, а если ты хочешь достигнуть большего, приходи на легкую атлетику. Настя сказала: хорошо. Вот и все. Никаких проблем с ней не было никогда, как с другими учениками – надо звонить родителям, пропускают. С ней проблем не было. Абсолютно все, что тренер скажет, она выполняла.
Юлия Артюх:
Это спортзал, где начинала тренировки, свою спортивную карьеру Анастасия. Действительно это так?
Валентина Ралько, директор ГУО «Средняя школа № 13 г. Слуцк»:
Сюда она пришла первоклашкой и выросла. Ее заметили, и тогда она пошла на кружки в спортивную школу. А до этого занималась здесь.
Юлия Артюх:
Какой вы были в школе? Спокойной или все-таки активной?
Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:
Моя мама мне рассказывала, я помню это, что на уроке сидела как мышка, потому что была возможность поучиться даже у мамы в классе. Она была у меня учителем, запомнила я это надолго.
Юлия Артюх:
Она была к вам более строга?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Конечно. Был случай, когда я к ней подошла, забыла обратиться, как к учителю. Говорю: мама, что тут надо делать? Она: не мама, а Татьяна Сергеевна. Это меня тогда настолько поставило на место. Были случаи, когда она мне ставила 2 по поведению, потому что я на уроке сидела как мышка, все спокойно слушала. Как только звенел звонок, Насти не было в классе, либо класс стоял на ушах, либо Настя по коридору носилась, оббегая дежурных.
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