Какой была Анастасия Мирончик-Иванова в детстве? Рассказал её тренер по лёгкой атлетике

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр Анастасия Мирончик-Иванова. Юлия Артюх, СТВ:

Вы обнаружили талант, Анастасию Мирончик-Иванову. Как случилось ваше знакомство и начали ее тренировать?

Анатолий Караневич, тренер-преподаватель ГУ «Слуцкая СДЮШОР»:

Это были городские соревнования. Она выиграла бег на 500 метров. Я подошел и говорю: Настя, то, что ты выиграла город – это родители передали свои гены, а если ты хочешь достигнуть большего, приходи на легкую атлетику. Настя сказала: хорошо. Вот и все. Никаких проблем с ней не было никогда, как с другими учениками – надо звонить родителям, пропускают. С ней проблем не было. Абсолютно все, что тренер скажет, она выполняла. Юлия Артюх:

Это спортзал, где начинала тренировки, свою спортивную карьеру Анастасия. Действительно это так?

Валентина Ралько, директор ГУО «Средняя школа № 13 г. Слуцк»:

Сюда она пришла первоклашкой и выросла. Ее заметили, и тогда она пошла на кружки в спортивную школу. А до этого занималась здесь. Юлия Артюх:

Какой вы были в школе? Спокойной или все-таки активной?