«С чего начинается Родина». Анонс документального проекта Белтелерадиокомпании

Новости Беларуси. «С чего начинается Родина». В вечернем эфире Белтелерадиокомпании покажут документальный фильм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время эфира выбрано не случайно – канун референдума. В ленте собраны воспоминания известных людей о непростых временах, которые довелось пережить белорусам. Как удалось преодолеть конституционный кризис? И что было сделано за три десятилетия, чтобы сохранить свой народ, культуру и традиции?

Владимир Андрейченко:

40 % было потеряно объемов промышленного производства. Сельское хозяйство было отброшено на десятки лет назад.

Инфляция была такой, что утром за рубль можно было купить буханку хлеба, а вечером и горбушку не купишь.

Надежда Ермакова:

Ничем не приметный, конечно, все смотрели на Кебича тогда. Что ему помогало? Он полностью себя отдавал заботе о людях.

Михаил Мясникович:

Националистически настроенные элементы говорили, что меняем символы. Давайте все сломаем и будем делать. А что, никто ничего не говорил.

Вадим Гигин:

Всебелорусское народное собрание помогло показать, с кем реальная народная поддержка, а проведение референдума 1996 года означало полную политическую победу.

Олег Гайдукевич:

С момента получения страной нашей независимости нас постоянно пытались учить. Цель была одна: поменять геополитический вектор развития страны на 180 градусов.

Наталья Кочанова:

Мне мама сказала в августе 2020-го: «Неужели я перед смертью опять увижу войну». На что я сказала: «Мы никогда этого не допустим». Потому что этого нельзя допустить.