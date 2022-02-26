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«С чего начинается Родина». Анонс документального проекта Белтелерадиокомпании

26 февраля 2022 13:09
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Новости Беларуси. «С чего начинается Родина». В вечернем эфире Белтелерадиокомпании покажут документальный фильм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время эфира выбрано не случайно – канун референдума. В ленте собраны воспоминания известных людей о непростых временах, которые довелось пережить белорусам. Как удалось преодолеть конституционный кризис? И что было сделано за три десятилетия, чтобы сохранить свой народ, культуру и традиции?

«С чего начинается Родина». Анонс документального проекта Белтелерадиокомпании-1

Владимир Андрейченко:
40 % было потеряно объемов промышленного производства. Сельское хозяйство было отброшено на десятки лет назад.

«С чего начинается Родина». Анонс документального проекта Белтелерадиокомпании-4

Инфляция была такой, что утром за рубль можно было купить буханку хлеба, а вечером и горбушку не купишь.

«С чего начинается Родина». Анонс документального проекта Белтелерадиокомпании-7

Надежда Ермакова:
Ничем не приметный, конечно, все смотрели на Кебича тогда. Что ему помогало? Он полностью себя отдавал заботе о людях.

«С чего начинается Родина». Анонс документального проекта Белтелерадиокомпании-10

Михаил Мясникович:
Националистически настроенные элементы говорили, что меняем символы. Давайте все сломаем и будем делать. А что, никто ничего не говорил.

«С чего начинается Родина». Анонс документального проекта Белтелерадиокомпании-13

Вадим Гигин:
Всебелорусское народное собрание помогло показать, с кем реальная народная поддержка, а проведение референдума 1996 года означало полную политическую победу.

«С чего начинается Родина». Анонс документального проекта Белтелерадиокомпании-16

Олег Гайдукевич:
С момента получения страной нашей независимости нас постоянно пытались учить. Цель была одна: поменять геополитический вектор развития страны на 180 градусов.

«С чего начинается Родина». Анонс документального проекта Белтелерадиокомпании-19

Наталья Кочанова:
Мне мама сказала в августе 2020-го: «Неужели я перед смертью опять увижу войну». На что я сказала: «Мы никогда этого не допустим». Потому что этого нельзя допустить.

«С чего начинается Родина». Анонс документального проекта Белтелерадиокомпании-22

Алексей Талай:
Уроки 2020 года заставили нас задуматься. Мы должны сохранить код нашего народа. Сегодня мы закрепили это в Основном законе.

# Экономический кризис # общество # Александр Лукашенко # Вячеслав Кебич # Алексей Талай # Наталья Кочанова # Олег Гайдукевич # Вадим Гигин # Владимир Андрейченко # Надежда Ермакова # Михаил Мясникович # Фотофакт

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