«Говорим светлому будущему «да». Андрей Иванец поучаствовал в досрочном голосовании на референдуме

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Приходя сегодня на референдум и голосуя за новый проект Конституции, мы еще раз выбираем тот уверенный путь, который выбрала наша республика чуть более четверти века назад, и говорим светлому будущему «да». Новый проект Конституции очередной раз подчеркивает, что наше государство является социально ориентированным и гарантия на доступ к образованию является также одной из важнейших составляющих нашей социальной политики. И очень важно, что сегодня каждый гражданин нашей страны, самый маленький, взрослый, имеет возможность получить бесплатное образование на протяжении всей жизни.