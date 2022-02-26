«Говорим светлому будущему «да». Андрей Иванец поучаствовал в досрочном голосовании на референдуме

Новости Беларуси. В заключительный день досрочного голосования на участки пришли глава Администрации Президента и министр образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В заключительный день досрочного голосования на участки пришли глава Администрации Президента и министр образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Приходя сегодня на референдум и голосуя за новый проект Конституции, мы еще раз выбираем тот уверенный путь, который выбрала наша республика чуть более четверти века назад, и говорим светлому будущему «да». Новый проект Конституции очередной раз подчеркивает, что наше государство является социально ориентированным и гарантия на доступ к образованию является также одной из важнейших составляющих нашей социальной политики. И очень важно, что сегодня каждый гражданин нашей страны, самый маленький, взрослый, имеет возможность получить бесплатное образование на протяжении всей жизни.
До основного дня голосования участки работают до 14:00 и с 16:00 до 19:00.
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