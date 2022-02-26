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«Говорим светлому будущему «да». Андрей Иванец поучаствовал в досрочном голосовании на референдуме

26 февраля 2022 12:19
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Новости Беларуси. В заключительный день досрочного голосования на участки пришли глава Администрации Президента и министр образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Говорим светлому будущему «да». Андрей Иванец поучаствовал в досрочном голосовании на референдуме-1

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Приходя сегодня на референдум и голосуя за новый проект Конституции, мы еще раз выбираем тот уверенный путь, который выбрала наша республика чуть более четверти века назад, и говорим светлому будущему «да». Новый проект Конституции очередной раз подчеркивает, что наше государство является социально ориентированным и гарантия на доступ к образованию является также одной из важнейших составляющих нашей социальной политики. И очень важно, что сегодня каждый гражданин нашей страны, самый маленький, взрослый, имеет возможность получить бесплатное образование на протяжении всей жизни.

«Говорим светлому будущему «да». Андрей Иванец поучаствовал в досрочном голосовании на референдуме-4

До основного дня голосования участки работают до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

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# Референдум # общество # Андрей Иванец # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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