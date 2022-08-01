«С 1 октября охотники уже вздохнут». Какова ситуация с заболеваемостью диких животных в Беларуси?
Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
А может быть, у нас в сельском хозяйстве как раз рады, что такая миграция закончилась? Заразу никакую не принесут.
Иван Смильгинь, заместитель министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Это, конечно, кощунство со стороны наших географических соседей – то, что они делают для дикой природы. Плюс – не плюс, что касается сельского хозяйства, не видим мы плюсов. Сегодня очень большая работа проводится Министерством сельского хозяйства по вакцинации диких животных против бешенства. У нас были глобальные проблемы.
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть это тоже ваша ответственность, да?
Иван Смильгинь:
Да, вакцинация. Это же болезни.
Кирилл Казаков:
То есть от диких она может передаваться домашним?
Иван Смильгинь:
Не только домашним. Мы знаем, что такое бешенство. Это болезнь, опасная не только для животных, но и для человека. И у нас те мероприятия, мы проводим с далекого 2011 года, дали положительный эффект в части Брестской, Гродненской и Минской областей вакцинации с использованием миграции. То есть мы вакцинируем диких животных, бросая из самолетов, так называемые, приманки вакцин.
Александр Соловьев, декан факультета международных связей, профориентации и довузовской подготовки Витебской государственной академии ветеринарной медицины, кандидат ветеринарных наук:
Антирабические приманки. Человек не контактирует с диким животным, таким образом используют средство.
Кирилл Казаков:
Набившая оскомину история свиной чумы, которая привела к тому, что начали уничтожать домашних свиней и потом запретили стрелять диких свиней. Она в принципе закончилась или все-таки продолжается?
Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Наоборот, стреляем диких.
Кирилл Казаков:
Я не охотник, простите.
Иван Смильгинь:
Скажу, для нас, для белорусов в этой части будет полезно закрыться от наших коллег из польской республики, из Прибалтики, где горит все синим пламенем.
Кирилл Казаков:
То есть здесь мы контролируем, а там уже…
Алена Сырова:
А у нас какая ситуация сейчас?
Иван Смильгинь:
У нас ситуация нормальная. Контролируемая ситуация. И сегодня выходит новый документ именно по дальнейшему использованию дикого кабана.
Кирилл Казаков:
То есть у нас можно сейчас кабана стрелять?
Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:
Сейчас нет. Но с 1 октября можно. Стрелять можно и сейчас, но пока все утилизируется. Но с 1 октября охотники уже вздохнут и могут использовать продукцию.
Татьяна Железнова:
Помимо того, что дальше продолжится отстрел этих кабанов, туша просто не будет закапываться.
Кирилл Казаков:
То есть до этого момента просто был спорт определенного рода?
Сергей Цебрук:
Выполнение постановления.
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