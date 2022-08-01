«С 1 октября охотники уже вздохнут». Какова ситуация с заболеваемостью диких животных в Беларуси?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

А может быть, у нас в сельском хозяйстве как раз рады, что такая миграция закончилась? Заразу никакую не принесут.

Иван Смильгинь, заместитель министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Это, конечно, кощунство со стороны наших географических соседей – то, что они делают для дикой природы. Плюс – не плюс, что касается сельского хозяйства, не видим мы плюсов. Сегодня очень большая работа проводится Министерством сельского хозяйства по вакцинации диких животных против бешенства. У нас были глобальные проблемы. Кирилл Казаков, СТВ:

То есть это тоже ваша ответственность, да? Иван Смильгинь:

Да, вакцинация. Это же болезни.

Кирилл Казаков:

То есть от диких она может передаваться домашним? Иван Смильгинь:

Не только домашним. Мы знаем, что такое бешенство. Это болезнь, опасная не только для животных, но и для человека. И у нас те мероприятия, мы проводим с далекого 2011 года, дали положительный эффект в части Брестской, Гродненской и Минской областей вакцинации с использованием миграции. То есть мы вакцинируем диких животных, бросая из самолетов, так называемые, приманки вакцин.

Александр Соловьев, декан факультета международных связей, профориентации и довузовской подготовки Витебской государственной академии ветеринарной медицины, кандидат ветеринарных наук:

Антирабические приманки. Человек не контактирует с диким животным, таким образом используют средство. Кирилл Казаков:

Набившая оскомину история свиной чумы, которая привела к тому, что начали уничтожать домашних свиней и потом запретили стрелять диких свиней. Она в принципе закончилась или все-таки продолжается?