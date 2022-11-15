Рожаете, чтобы пользоваться льготами. Почему многодетные часто сталкиваются с негативом?
Современная многодетная мама – красивая, умная и успешная. За последние годы все больше семей готовы на третьего ребенка. Почему меняется тенденция в сторону многодетности? О том, как живут родители, у которых детей полный дом, чем увлекаются и хватает ли времени на себя, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как ваше окружение воспринимает ваш статус многодетной семьи?
Алеся Карайван, многодетная мама:
Вообще, положительно. Я с негативом встречаюсь только, наверное, в интернете. Кстати, сейчас очень сильный негатив насчет многодетности почему-то именно в интернете происходит, когда все обвиняют многодетных, что вы рожаете, только чтобы пользоваться льготами – конечно, это очень обидно.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть ведь такие люди, согласитесь?
Алеся Карайван:
Конечно. В моем окружении нет.
Наталья Надольская:
Давайте спросим у нашего специалиста, психолога, что движет такими хитрыми, которые считают важным донести до многодетных семей, что они поступили неправильно, заведя столько детей? Откуда природа этого хейта?
Руслан Ковзик, психолог, директор центра детского развития:
Сначала нам нужно рассмотреть один важный нюанс, что из всех видов многодетных семей люди, которые заводят детей для социальных благ, получения какой-то личной выгоды – это единственные и самые деструктивные виды именно многодетных семей. Алчность – это, наверное, самое банальное, что движет этими людьми. Они получают статус, социальные какие-то выплаты, некоторые решают свой жилищный вопрос. Как правило, они решают только собственные жизненные проблемы. Здесь страдают дети, то есть основная проблема, причина, сам комплекс всех ситуаций, что дети не воспитываются должным образом.
Алеся Лакина:
Это понятно. Эти люди, которые нормальным мамам говорят такие вещи, что вы, наверное, родили для каких-то благ.
Руслан Ковзик:
Во-первых, возможно, это те люди, которые планируют сами так поступить, просто пока еще либо не решились, либо не дошли до определенного момента, либо те люди, у которых есть проблемы того же жилищного характера. Они их не могут разрешить. Накопленный негатив куда-то нужно девать, и они выливают на ни в чем неповинных людей.
Алеся Лакина:
Просто неудовлетворенные жизнью люди.
Руслан Ковзик:
Не столкнешься ты, скорее всего, чтобы одна многодетная мать на вторую выливала такой негатив. То есть адекватные родители понимают друг друга и делать этого не будут. Люди, которые не понимают многодетность, какие проблемы за этим стоят, с чем сталкиваются люди, когда рожают двух, трех и более детей, то есть они готовы.
Алеся Лакина:
Мне кажется, с хейтом можно встретиться, имея одного ребенка – рано, поздно, не от того родила и так далее.
Руслан Ковзик:
Конечно, обязательно.
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