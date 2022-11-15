Рожаете, чтобы пользоваться льготами. Почему многодетные часто сталкиваются с негативом?

Современная многодетная мама – красивая, умная и успешная. За последние годы все больше семей готовы на третьего ребенка. Почему меняется тенденция в сторону многодетности? О том, как живут родители, у которых детей полный дом, чем увлекаются и хватает ли времени на себя, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как ваше окружение воспринимает ваш статус многодетной семьи?

Алеся Карайван, многодетная мама:

Вообще, положительно. Я с негативом встречаюсь только, наверное, в интернете. Кстати, сейчас очень сильный негатив насчет многодетности почему-то именно в интернете происходит, когда все обвиняют многодетных, что вы рожаете, только чтобы пользоваться льготами – конечно, это очень обидно. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть ведь такие люди, согласитесь? Алеся Карайван:

Конечно. В моем окружении нет. Наталья Надольская:

Давайте спросим у нашего специалиста, психолога, что движет такими хитрыми, которые считают важным донести до многодетных семей, что они поступили неправильно, заведя столько детей? Откуда природа этого хейта?