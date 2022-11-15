«Тратятся колоссальные средства на поддержку». Как построить жильё с помощью материнского капитала?

Современная многодетная мама – красивая, умная и успешная. За последние годы все больше семей готовы на третьего ребенка. Почему меняется тенденция в сторону многодетности? О том, как живут родители, у которых детей полный дом, чем увлекаются и хватает ли времени на себя, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Татьяна Левковец, мама пятерых детей, награждена орденом Матери:

Мы, конечно, уже использовали все бонусы свои. То есть построили жилье с помощью государственной поддержки, использовали материнский капитал. Он помог немножко, тоже на жилье все пошло, так как детки росли.

Наталья Надольская:

То есть вы досрочно использовали материнский капитал?

Татьяна Левковец:

Досрочно, да. Мы просто брали кредит на жилье и его же погасили. Помогло, конечно, это. Не спорю, что сами бы, может, навряд ли так быстро справились. Конечно, справились бы, но интенсивней было с помощью государства это сделать. Сам факт – то, что все думают, что супер-выплаты большие на детей. Они так же, как обычные, то есть с каждым ребенком доплаты небольшие. Пока мы в декретном отпуске, мы получаем так же на ребенка, как остальные мамы, только малюсенькую помощь на старших в одном размере на всех. Доплата идет буквально несильно большая, поэтому отличаться – не отличается. Мы справляемся и так. Папа хорошо зарабатывает у нас, поэтому проблем, слава богу, с этим нет.