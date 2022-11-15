«Тратятся колоссальные средства на поддержку». Как построить жильё с помощью материнского капитала?

Современная многодетная мама – красивая, умная и успешная. За последние годы все больше семей готовы на третьего ребенка. Почему меняется тенденция в сторону многодетности? О том, как живут родители, у которых детей полный дом, чем увлекаются и хватает ли времени на себя, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Счастливая семья стала одним из ориентиров развития Беларуси. В стране тратятся колоссальные средства на поддержку многодетных семей для обеспечения демографического развития. Многодетность постепенно становится национальным брендом нашей страны. Какие льготы предусмотрены для многодетных семей?
Татьяна Левковец, мама пятерых детей, награждена орденом Матери:
Мы, конечно, уже использовали все бонусы свои. То есть построили жилье с помощью государственной поддержки, использовали материнский капитал. Он помог немножко, тоже на жилье все пошло, так как детки росли.
Наталья Надольская:
То есть вы досрочно использовали материнский капитал?
Татьяна Левковец:
Досрочно, да. Мы просто брали кредит на жилье и его же погасили. Помогло, конечно, это. Не спорю, что сами бы, может, навряд ли так быстро справились. Конечно, справились бы, но интенсивней было с помощью государства это сделать. Сам факт – то, что все думают, что супер-выплаты большие на детей. Они так же, как обычные, то есть с каждым ребенком доплаты небольшие. Пока мы в декретном отпуске, мы получаем так же на ребенка, как остальные мамы, только малюсенькую помощь на старших в одном размере на всех. Доплата идет буквально несильно большая, поэтому отличаться – не отличается. Мы справляемся и так. Папа хорошо зарабатывает у нас, поэтому проблем, слава богу, с этим нет.
На тройню умножай пособие на три. На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи – подробнее здесь.