Выжить с таким количеством активных детей. Почему в большой семье без режима не обойтись?

Современная многодетная мама – красивая, умная и успешная. За последние годы все больше семей готовы на третьего ребенка. Почему меняется тенденция в сторону многодетности? О том, как живут родители, у которых детей полный дом, чем увлекаются и хватает ли времени на себя, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ирина Гормаш, многодетная мама:

Да, у нас есть режим. Для того чтобы выжить мне с моим графиком и таким количеством активных детей, нужен режим. Он выстроен с рождения. Дети встают в одно и то же время, едят по режиму, ложатся спать в одно и то же время.

Алеся Лакина:

То есть не зависит от того, выходной день или будний?

Ирина Гормаш:

Да, не зависит от этого. То, что они лягут спать в 21 час, обеспечивает мне свободное время – полчаса, час, пару часов, когда я могу заняться собой, своими делами, общением с мужем. То есть я считаю, что в семье должно быть всем хорошо. Если будет хорошо мне, будет хорошо и детям. У детей есть свои хобби. У них выстроен распорядок – не только обучение, но и каких-то кружков. Каждый день они чем-то занимаются – это тоже встраивается в их ритм жизни. Мне кажется, что они привыкли к этому, им спокойнее в этом ритме. Когда ритм сбивается, они тревожные – непривычно для них.