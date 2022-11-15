Сало с начинками и улитки из России. Съездили на «Продэкспо-2022» и попробовали экспонаты на вкус

Новости Беларуси. Вопросы импортозамещения и продовольственной безопасности 15 ноября активно обсуждали на площадке «Продэкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупнейший в Беларуси продовольственный форум собрал свыше 100 экспонентов, в том числе из-за рубежа. Наиболее широко здесь представлены как раз российские регионы. Это хорошая возможность заявить о себе и найти новых деловых партнеров. Есть что показать и отечественным компаниям. У них большой потенциал не только для внутреннего, но и для экспортных рынков. Чем в 2022 году участники выставки удивляют посетителей, расскажет Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Уже традиционно на стендах выставки отечественные производители радуют новыми видами продукции. Хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо и молочка. Конечно, потенциальные покупатели здесь могут попробовать товар на вкус.

На этой площадке сразу несколько новинок. Творожный десерт на печенье с различными наполнителями и отборное молоко, которое идеально подходит для молочных коктейлей. И это еще не все.

Екатерина Дашук, главный технолог молочного завода:

Крем сливочный ультрапастеризованный с массовой долей жира 33 %. Продукт производится из натуральных сливок. Добавляем к нему пищевую добавку, которая позволяет создать стойкую пену. И дальше крем очень хорошо сочетается и используется для приготовления десертов.

А на соседнем стенде около 30 новых видов продукции. Производители постоянно в поисках плодотворных идей. Возможности для их реализации есть – более 300 цехов по выпуску и переработке. Среди новинок – хлеб с зерновыми добавками, пряники и капкейки с украшениями, энергетические напитки, а также приправы для мяса. К слову, на выставке представлен широкий ассортимент собственной мясной продукции.

Татьяна Косякова, заместитель начальника управления промышленности, качества и стандартизации Белкоопсоюза:

Акцент сделан на выпуск мясной продукции по национальным домашним рецептам. Выпуск нашего сала в ассортименте. Как бренд-система. Выпускаем с разнообразными начинками, соленое.

Среди более 100 предприятий-участниц практически половина – представители российских компаний из семи регионов страны-соседки. К примеру, из Пскова в Беларусь привезли улиток. Бизнесу всего три года. Рынки сбыта пока российские: Москва, Санкт-Петербург, Сочи. «Продэкспо» – прекрасная возможность обзавестись новыми контактами с белорусскими партнерами.

Алексей Корочкин, владелец улиточной фермы:

Даже на юг Псковской области эта дикорастущая улитка Helix pomatia, виноградная, единственная, которая может называться бургундской улиткой, мигрировала через Беларусь. В Беларуси ее тоже собирают и перерабатывают, но мы это сделали у себя, на юге Псковской области. Посол Индонезии в Беларуси: будем улучшать отношения, потому что потенциал обеих стран очень большой. Читать здесь.

Наталья Деревянных, владелица улиточной фермы:

Чем нам интересна Беларусь? Это все-таки наши соседи. И мы бы хотели, чтобы здесь тоже по достоинству оценили наш продукт уже готовый, если говорить про улитку по-бургундски в соусе.

К слову, товарооборот с нашим стратегическим партнером за девять месяцев уже превысил 6 миллиардов долларов. Санкции взаимовыгодному сотрудничеству не помеха: планка в 8 миллиардов будет достигнута по итогам 2022-го. Брыло: наша продукция присутствует везде, и мы готовы сотрудничать с любой страной, если это будет честно. Подробнее.