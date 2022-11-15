На день-два хватает. Как прокормить пятерых детей и не стоять у плиты днями напролёт?
Современная многодетная мама – красивая, умная и успешная. За последние годы все больше семей готовы на третьего ребенка. Почему меняется тенденция в сторону многодетности? О том, как живут родители, у которых детей полный дом, чем увлекаются и хватает ли времени на себя, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Нет ли у вас ощущения, что каждый день похож на предыдущий? Такой своеобразный День сурка – встали, поели, отправили в школу, встретить из школы. Что приносит разнообразие в ваши будни? Есть ли у вас расписание, распорядок дня?
Татьяна Левковец, мама пятерых детей, награждена орденом Матери:
Немножечко похожие, конечно, дни, потому что это все равно нужно – завтраки, обеды и для детей занятия. Оно все похоже, конечно. Но стараемся разнообразить – то, что больше дети любят. Если один пошел рисовать, другой куда-то – больше их занимать. Если их больше чем-то занимаешь, тогда более день насыщенный.
Наталья Надольская:
Мифы, которые существуют относительно многодетных семей, – это большие кастрюли и мама целый день у плиты. Да или нет?
Татьяна Левковец:
Это миф, могу сразу сказать, потому что у нас такого нет. Если мы готовим, наготовили много, на день-два нам хватает. Если что-то дети не хотят, есть всегда запасы, холодильник. Если закончились запасы, сына в машину и в магазин. Проблем сильно нет с питанием детей. Чтобы прямо не вылазить из-за плиты, такого нет у нас. Быстренько все приготовили, где-то дочка помогла. Может даже по-другому – мама занимается с детьми, дочка готовит. У нас так бывает, но это под настроение, конечно.
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