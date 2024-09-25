Путин: Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси. С таким заявлением выступил Президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, Президент России:

Мы оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участника Союзного государства. Все эти вопросы согласованы с белорусской стороной и с Президентом Беларуси. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету.

В ходе совещания глава России предложил внести ряд уточнений в ядерную доктрину. В частности, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. Владимир Путин также отметил, что все уточнения российской ядерной доктрины являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам.