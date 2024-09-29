Квадробинг – деструктивное увлечение или спорт? Разбираемся в нюансах детского хобби

Интернет все-таки важно держать под контролем. Ведь когда тренды выходят из сети и начинают влиять на повседневную жизнь, особенно на наших детей, это всегда вызывает бурную реакцию. Одним из таких примеров стали квадроберы. Это дети или подростки, которые надевают маски животных и имитируют их повадки, бегая на четвереньках, могут хрюкать, лаять или мяукать. Сейчас многие спорят, насколько опасны такие животные перевоплощения наших детей. В России увлечение признают деструктивным и хотят запретить. Есть случаи, когда квадроберы так вживались в роль, что бросались на людей, царапались и кусались. В то же время в интернете появляются призывы отлавливать квадроберов и срывать их встречи. Как понять, что наши дети заигрались, разбиралась Арина Попова.

12-летняя Лиза с гордостью показывает съемочной группе свои хвосты – их в коллекции школьницы больше 10. Увлечение девочки поддерживает вся семья: бабушка и мама помогают мастерить яркие маски и аксессуары; младшая сестра ищет в интернете обучающие ролики, чтобы воспроизвести ту самую кошачью походку.

За каждым грациозным прыжком стоят часы упорных тренировок. Квадроберы – это не только внешний вид, а точная копия повадок животного. Девочки даже разучивают акробатические трюки – сами с усами, шутит мама. В семье видят только пользу: и свежий воздух, и умеренные тренировки после школьных занятий.

Екатерина Шоломицкая, мама Евы Шоломицкой:

Мои дети учатся в гимназии, круглые отличницы вдвоем, они занимаются в музыкальной школе, старшая играет на международных конкурсах. То есть она уже сейчас играет произведения за второй курс музучилища, плюс ко всему они вдвоем занимаются в цирковой школе. Тренировки серьезные, тяжелые, по три часа в день.

Но несмотря на такие заслуги сестры уже столкнулись с осуждением – их увлечение критикуют по разным причинам. Кто-то видит в этом опасность для самих детей, а кто-то и для общества. Движение молодое, потому вызывает непонимание.

Ева Шоломицкая:

Хейтеры квадроберов обижали квадроберов, моих друзей. Они их пинали ногами, дразнили и мне говорили: «Привет, девочка, ты квадробер?» Потому что какой-то дурак сказал, что есть дикие квадроберы, и все они поверили и начали обижать.

Но бывает иначе. Перевоплощение иногда заходит слишком далеко. И дети, заигрываясь, начинают кусать людей или бросаться на животных. В целом СМИ пестрят заголовками о не самом человеческом поведении детей-квадроберов.

Я кушаю корм, я квадробер, и это вполне нормально.