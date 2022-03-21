Прямой эфир

Пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий умер на 42-м году жизни

21 марта 2022 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, 21 марта, стало известно о том, что не стало пресс-секретаря МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виталий Новицкий умер на 42-м году после болезни. Профессиональный путь он начинал с работы на белорусском радио и телевидении.

Пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий умер на 42-м году жизни-1

Позже стал нашим незаменимым помощником. Благодаря Виталию зрители узнавали официально о важном. Его отличали искреннее внимание к людям, огромная трудоспособность, глубокое знание своего дела и большой жизненный оптимизм.

Слова соболезнования и поддержки по поручению Президента Беларуси сегодня передали родителям Виталия Новицкого. Его отец – телекомментатор – настоящая легенда отечественной спортивной журналистики.

# Некролог # общество # Виталий Новицкий # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Муковозчик: это мировая информационная война, если ты не стал учиться на чужих ошибках, ты вынужден учиться на своих
21 марта 2022 17:00

Муковозчик: это мировая информационная война, если ты не стал учиться на чужих ошибках, ты вынужден учиться на своих

«Дестабилизация эмоционального сознания и состояния». Как фейки влияют на людей и почему им хочется верить?
21 марта 2022 16:58

«Дестабилизация эмоционального сознания и состояния». Как фейки влияют на людей и почему им хочется верить?

«Тогда всё-таки председатели были активнее». Лукашенко вспомнил, как работала местная власть при Советах
21 марта 2022 16:45

«Тогда всё-таки председатели были активнее». Лукашенко вспомнил, как работала местная власть при Советах