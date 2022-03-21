Пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий умер на 42-м году жизни

Новости Беларуси. Сегодня, 21 марта, стало известно о том, что не стало пресс-секретаря МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виталий Новицкий умер на 42-м году после болезни. Профессиональный путь он начинал с работы на белорусском радио и телевидении.

Позже стал нашим незаменимым помощником. Благодаря Виталию зрители узнавали официально о важном. Его отличали искреннее внимание к людям, огромная трудоспособность, глубокое знание своего дела и большой жизненный оптимизм.

Слова соболезнования и поддержки по поручению Президента Беларуси сегодня передали родителям Виталия Новицкого. Его отец – телекомментатор – настоящая легенда отечественной спортивной журналистики.