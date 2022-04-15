Ректор БГУФК: я очень рад, что традиционная высадка деревьев у нас очень хорошо прижилась среди студентов

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры и спорта:

Я как руководитель очень рад, что эта традиционная высадка деревьев у нас очень хорошо прижилась среди студентов. Сегодня и руководители приехали к нам. Бросили свои дела для того, чтобы сделать благо для университета, пообщаться со студентами, узнать про их проблемы.