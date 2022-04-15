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Ректор БГУФК: я очень рад, что традиционная высадка деревьев у нас очень хорошо прижилась среди студентов

15 апреля 2022 15:33
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Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете физической культуры глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко вместе с руководством учебного заведения, студентами, министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым высадили целую аллею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ректор БГУФК: я очень рад, что традиционная высадка деревьев у нас очень хорошо прижилась среди студентов-1

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры и спорта:
Я как руководитель очень рад, что эта традиционная высадка деревьев у нас очень хорошо прижилась среди студентов. Сегодня и руководители приехали к нам. Бросили свои дела для того, чтобы сделать благо для университета, пообщаться со студентами, узнать про их проблемы.

Ректор БГУФК: я очень рад, что традиционная высадка деревьев у нас очень хорошо прижилась среди студентов-4

Министр спорта Беларуси присоединился к акции «Неделя леса». Подробнее здесь.

# Белорусские спортсмены # общество # Виктор Лукашенко # Сергей Ковальчук # Владимир Кухарев # Сергей Репкин # Фотофакт

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