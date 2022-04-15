Ректор БГУФК: я очень рад, что традиционная высадка деревьев у нас очень хорошо прижилась среди студентов

Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете физической культуры глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко вместе с руководством учебного заведения, студентами, министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым высадили целую аллею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры и спорта:
Я как руководитель очень рад, что эта традиционная высадка деревьев у нас очень хорошо прижилась среди студентов. Сегодня и руководители приехали к нам. Бросили свои дела для того, чтобы сделать благо для университета, пообщаться со студентами, узнать про их проблемы.
Министр спорта Беларуси присоединился к акции «Неделя леса». Подробнее здесь.