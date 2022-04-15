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«Не каждый день получаешь награду». В Ленинском районе обновили Доску почёта

15 апреля 2022 14:58
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Новости Беларуси. Обновленную Доску почета открыли в Ленинском районе. На ней – предприятия-лидеры, которые достигли высоких показателей в социально-экономическом развитии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Не каждый день получаешь награду». В Ленинском районе обновили Доску почёта-1

В том числе 6-я центральная поликлиника, гимназия № 1 имени Франциска Скорины, ясли-сад № 137, Минский городской дворец культуры. 17 апреля у Ленинского района столицы праздник – день рождения. Ему исполняется 71 год.

«Не каждый день получаешь награду». В Ленинском районе обновили Доску почёта-4

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:
Мы на сегодня развиваем и внутреннее потребление. К слову, розничный товарооборот составил более 900 миллионов рублей. Также нам удалось привлечь в экономику нашего района более 657 миллионов рублей.

«Не каждый день получаешь награду». В Ленинском районе обновили Доску почёта-7

Вячеслав Акалович, директор Минской СДЮШОР № 1 БФСО «Динамо»:
Не каждый день получаешь награду и тебя замечают. В принципе, мы рады этому успеху, ну и будем также продолжать работать.

«Не каждый день получаешь награду». В Ленинском районе обновили Доску почёта-10

Виктория Савлевич, заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением ЖКХ Ленинского района:
Нацелены на то, чтобы наши жители жили комфортно, ценили наш труд. С праздником, наше предприятие, надеюсь, за нас тоже порадуется Ленинский район и его жители.

«Не каждый день получаешь награду». В Ленинском районе обновили Доску почёта-13

По итогам 2021 года объем промышленного производства в районе увеличился более чем на 9 %. Сегодня доля его предприятий в объеме промышленного производства Минска составляет более 20 %.

# Государственная политика # общество # Вячеслав Акалович # Виктория Савлевич # Роман Мельник # Фотофакт

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