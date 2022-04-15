«Не каждый день получаешь награду». В Ленинском районе обновили Доску почёта

Новости Беларуси. Обновленную Доску почета открыли в Ленинском районе. На ней – предприятия-лидеры, которые достигли высоких показателей в социально-экономическом развитии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В том числе 6-я центральная поликлиника, гимназия № 1 имени Франциска Скорины, ясли-сад № 137, Минский городской дворец культуры. 17 апреля у Ленинского района столицы праздник – день рождения. Ему исполняется 71 год.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:

Мы на сегодня развиваем и внутреннее потребление. К слову, розничный товарооборот составил более 900 миллионов рублей. Также нам удалось привлечь в экономику нашего района более 657 миллионов рублей.

Вячеслав Акалович, директор Минской СДЮШОР № 1 БФСО «Динамо»:

Не каждый день получаешь награду и тебя замечают. В принципе, мы рады этому успеху, ну и будем также продолжать работать.

Виктория Савлевич, заместитель директора по социальным вопросам и работе с населением ЖКХ Ленинского района:

Нацелены на то, чтобы наши жители жили комфортно, ценили наш труд. С праздником, наше предприятие, надеюсь, за нас тоже порадуется Ленинский район и его жители.