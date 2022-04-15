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Всю кампанию планируют завершить до конца мая. В Минской области приступили к севу сахарной свёклы и кукурузы

15 апреля 2022 15:05
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Новости Беларуси. В Минской области засеяно 75 % яровыми зерновыми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже завершены работы в Стародорожском и Клецком районах.  

Всю кампанию планируют завершить до конца мая. В Минской области приступили к севу сахарной свёклы и кукурузы-1

Продолжают вносить удобрения. Почти все районы приступили к севу сахарной свеклы. Среди них и Пуховичский. Только в сельхозпредприятии «Индустрия» под сладкий корнеплод отвели 400 гектаров. В 2022 году в планах повысить урожайность этой культуры.  

Всю кампанию планируют завершить до конца мая. В Минской области приступили к севу сахарной свёклы и кукурузы-4

Виктор Коршунов, директор сельхозпредприятия «Индустрия-СХ»:  
Направление основное – это будет сахарная свекла, потому как основной поток денег от растениеводства это сахарная свекла, рапс. И кукуруза – это корма для животных. Поэтому эти направления – это приоритетное, хотя зерно. Мы за два года увеличили на 35 % урожайность, поэтому доросли до 37 центнеров. Но на этот год ставим планку 40.  

Всю кампанию планируют завершить до конца мая. В Минской области приступили к севу сахарной свёклы и кукурузы-7

Работы по зерновым завершатся в ближайшие дни. Минский район уже приступил к севу кукурузы, Вилейский и Борисовский – рапса. Всю весеннюю кампанию планируют завершить до конца мая. 

# Сельское хозяйство # общество # Виктор Коршунов # Фотофакт

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