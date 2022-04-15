Всю кампанию планируют завершить до конца мая. В Минской области приступили к севу сахарной свёклы и кукурузы

Новости Беларуси. В Минской области засеяно 75 % яровыми зерновыми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже завершены работы в Стародорожском и Клецком районах.

Продолжают вносить удобрения. Почти все районы приступили к севу сахарной свеклы. Среди них и Пуховичский. Только в сельхозпредприятии «Индустрия» под сладкий корнеплод отвели 400 гектаров. В 2022 году в планах повысить урожайность этой культуры.

Виктор Коршунов, директор сельхозпредприятия «Индустрия-СХ»:

Направление основное – это будет сахарная свекла, потому как основной поток денег от растениеводства это сахарная свекла, рапс. И кукуруза – это корма для животных. Поэтому эти направления – это приоритетное, хотя зерно. Мы за два года увеличили на 35 % урожайность, поэтому доросли до 37 центнеров. Но на этот год ставим планку 40.