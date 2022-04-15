Каждый год сажаем деревья. Министр спорта Беларуси присоединился к акции «Неделя леса»

За один олимпийский цикл вокруг университета появилось более 300 деревьев. 15 апреля коллекция увеличилась на 80 кленов и 5 елей. Эта символическое число соответствует юбилею спортивного вуза, который отпразднуют в ноябре 2022 года.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Мы каждый год присоединяемся к тем мероприятиям, которые проводятся в нашей стране, в виде посадки леса. Здесь, уже традиционно в университете физической культуры, мы сажаем деревья.