Каждый год сажаем деревья. Министр спорта Беларуси присоединился к акции «Неделя леса»
Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете физической культуры глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко вместе с руководством учебного заведения, студентами, министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым высадили целую аллею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За один олимпийский цикл вокруг университета появилось более 300 деревьев. 15 апреля коллекция увеличилась на 80 кленов и 5 елей. Эта символическое число соответствует юбилею спортивного вуза, который отпразднуют в ноябре 2022 года.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Мы каждый год присоединяемся к тем мероприятиям, которые проводятся в нашей стране, в виде посадки леса. Здесь, уже традиционно в университете физической культуры, мы сажаем деревья.
Ректор БГУФК: я очень рад, что традиционная высадка деревьев у нас очень хорошо прижилась среди студентов. Подробнее здесь.