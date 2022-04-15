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Каждый год сажаем деревья. Министр спорта Беларуси присоединился к акции «Неделя леса»

15 апреля 2022 15:35
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Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете физической культуры глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко вместе с руководством учебного заведения, студентами, министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым высадили целую аллею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Каждый год сажаем деревья. Министр спорта Беларуси присоединился к акции «Неделя леса»-1

Каждый год сажаем деревья. Министр спорта Беларуси присоединился к акции «Неделя леса»-3

За один олимпийский цикл вокруг университета появилось более 300 деревьев. 15 апреля коллекция увеличилась на 80 кленов и 5 елей. Эта символическое число соответствует юбилею спортивного вуза, который отпразднуют в ноябре 2022 года.

Каждый год сажаем деревья. Министр спорта Беларуси присоединился к акции «Неделя леса»-6

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Мы каждый год присоединяемся к тем мероприятиям, которые проводятся в нашей стране, в виде посадки леса. Здесь, уже традиционно в университете физической культуры, мы сажаем деревья.

Каждый год сажаем деревья. Министр спорта Беларуси присоединился к акции «Неделя леса»-9

Ректор БГУФК: я очень рад, что традиционная высадка деревьев у нас очень хорошо прижилась среди студентов. Подробнее здесь.

# Белорусские спортсмены # общество # Виктор Лукашенко # Сергей Ковальчук # Владимир Кухарев # Сергей Репкин # Фотофакт

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