Вадим Боровик: правильно Александр Григорьевич сказал, наш союз с Россией не допускает войны в Европе

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Вадим Боровик, политический аналитик:
Во время оккупации независимость никто не отстраивает, поэтому нельзя с этим связывать. Всегда у нацистов была специфика: выстраивать хорошие отношения с местными националистическими элементами, чтобы легче оккупировать территорию, чтобы коллаборационизм развивался.
Депутат Палаты представителей о событиях в Беларуси: это именно подоплёка буржуазной революции
Второе, давайте классовую вражду не устраивать тут: буржуи, предприниматели. Разные есть предприниматели. Есть предприниматели, которые сегодня помогают и село поднимать, и прочее. А есть те, кто сегодня считают, что можно заниматься бизнесом и политикой одновременно. Как правило, это неэффективно.
Самое главное, о международной обстановке. Не нужно сужать сферу международной игры. Идет борьба не за Беларусь, а за евразийский материк. В Беларуси отрабатывалась схема интервенции, в том числе таких вот операций на территории Российской Федерации. Есть две теории контроля мира: контроль двух океанов (Атлантический и Тихий), и вторая теория контроля – Хартленд, Евразия. Американцы сегодня неплохо чувствуют себя в океанах, они доминируют. Во время Второй мировой войны они взяли под контроль оба океана. И теперь они хотят Евразию наклонить. Все, тогда они контролируют мир.
Правильно Александр Григорьевич сказал, наш союз с Россией не допускает войны в Европе. Мы их во время Второй мировой войны каждого третьего уложили, чтобы они сегодня благодетельствовали. Мы бы до сих пор выводили войска и нам бы платили миллиарды долларов каждый год. Они не оценили. И сейчас мы их спасаем от прямого военного горячего конфликта.
Читайте также:
Александр Ивановский: единственный человек, который предложил на выборах гармоничное сочетание ценностей – это Президент
«Привиться мы можем с вами завтра». Дмитрий Пиневич о том, как идёт вакцинация в Беларуси
Уткин об оппозиции: они не могли с нами никак присутствовать на ВНС, чтобы смотреть на свои проигрыш и фиаско