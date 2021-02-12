Вадим Боровик: правильно Александр Григорьевич сказал, наш союз с Россией не допускает войны в Европе

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Вадим Боровик, политический аналитик:

Во время оккупации независимость никто не отстраивает, поэтому нельзя с этим связывать. Всегда у нацистов была специфика: выстраивать хорошие отношения с местными националистическими элементами, чтобы легче оккупировать территорию, чтобы коллаборационизм развивался.

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Второе, давайте классовую вражду не устраивать тут: буржуи, предприниматели. Разные есть предприниматели. Есть предприниматели, которые сегодня помогают и село поднимать, и прочее. А есть те, кто сегодня считают, что можно заниматься бизнесом и политикой одновременно. Как правило, это неэффективно.

Самое главное, о международной обстановке. Не нужно сужать сферу международной игры. Идет борьба не за Беларусь, а за евразийский материк. В Беларуси отрабатывалась схема интервенции, в том числе таких вот операций на территории Российской Федерации. Есть две теории контроля мира: контроль двух океанов (Атлантический и Тихий), и вторая теория контроля – Хартленд, Евразия. Американцы сегодня неплохо чувствуют себя в океанах, они доминируют. Во время Второй мировой войны они взяли под контроль оба океана. И теперь они хотят Евразию наклонить. Все, тогда они контролируют мир.