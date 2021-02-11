Вячеслав Данилович: история свидетельствует о том, что БЧБ-флаг не связан с независимостью напрямую Беларуси

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: На самом деле они же себя как изменников и обозначили, когда вышли под бело-красно-белым флагом коллаборационистов. Коллаборационист – равно предатель. Вы много выступали последнее время как историк именно с позиции того, что бело-красно-белый флаг был государственным только с 1991 года по референдум 1995-го, когда граждане большинством вернулись к той символике, которую они считали более-менее правильной. Скажите мне, пожалуйста, они себя действительно обозначили – как вы сказали? – предателями?

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук:

Я бы обратил внимание на что? Что в событиях 2020 года очень большая внешняя составляющая, большие силы из-за рубежа были заинтересованы в раскачивании ситуации в Беларуси, хотя у нас объективно не было никаких предпосылок к цветной революции. Если мы говорим о символике, исходя из этого внешнего аспекта, и посмотрим, что эту символику активно использовали белорусские деятели, которые сотрудничали в свое время с польскими оккупационными властями, с нацистскими оккупационными властями на нашей территории. И ведь тогда лозунг выдвигался какой? Не о независимости Беларуси, а о какой-то своеобразной форме автономии, но зависимости в рамках либо польского государства, либо Третьего рейха. Если так задуматься – почему подняли этот флаг те, кто выходил на протесты? Я думаю, подняли прежде всего с подачи тех внешних кураторов, которые за этим флагом видели слабую Беларусь, неспособную отстаивать свои интересы, история об этом свидетельствует. Под этим флагом, так сложилась история, ничего фактически реально полезного не было создано для белорусского народа. И второй момент: всегда проще взять что-то готовое, чем придумать что-то новое. И в определенной части общества, безусловно, бело-красно-белый флаг воспринимался как символ протеста.