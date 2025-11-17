Белорусский картофель по ГОСТу! Рассказываем, какого размера должен быть овощ

Хватит ли белорусам нынешнего урожая? Как в целом закончили агросезон и какие планы наметили на будущий? Как совершенствуется работа стабфондов? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили продовольственную безопасность и итоги сельскохозяйственного года.

Алена Сырова, СТВ:

Обсуждают активно стандарт на картофель в магазинах. История, конечно, потрясающая. Наверное, только в Беларуси она могла родиться. Во-первых, объясните, откуда вот эти параметры и данные? С линеечками должны замерять? И второе, вопрос ко всем, наверное. А чего только картошки?

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

У нас все культуры должны поставляться в рамках ГОСТа. И ГОСТ на сегодняшний день устанавливает определенный калибр для каждого вида продукции. Для того, чтобы мы не столкнулись с той ситуацией, которая была этой весной, когда мы видели в торговых сетях абсолютно мелкую картошку. Раньше ГОСТ у нас был от 35 миллиметров и выше, то в этом году уже для того, чтобы, извините, в стране, где сегодня выращивается почти около миллиона тонн картофеля, такой картофель нашим покупателям, потребителям продавать, я считаю, что это стыдно. Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Могу поспорить. Мне очень нравится жареный меленький картофель. Кирилл Казаков, СТВ:

Но должен быть выбор, правильно? Алена Сырова:

Откуда стандарт этот взялся и какой картофель самый лучший?