Белорусский картофель по ГОСТу! Рассказываем, какого размера должен быть овощ
Хватит ли белорусам нынешнего урожая? Как в целом закончили агросезон и какие планы наметили на будущий? Как совершенствуется работа стабфондов?
На площадке ток-шоу «По существу» обсудили продовольственную безопасность и итоги сельскохозяйственного года.
Алена Сырова, СТВ:
Обсуждают активно стандарт на картофель в магазинах. История, конечно, потрясающая. Наверное, только в Беларуси она могла родиться. Во-первых, объясните, откуда вот эти параметры и данные? С линеечками должны замерять? И второе, вопрос ко всем, наверное. А чего только картошки?
Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
У нас все культуры должны поставляться в рамках ГОСТа. И ГОСТ на сегодняшний день устанавливает определенный калибр для каждого вида продукции. Для того, чтобы мы не столкнулись с той ситуацией, которая была этой весной, когда мы видели в торговых сетях абсолютно мелкую картошку. Раньше ГОСТ у нас был от 35 миллиметров и выше, то в этом году уже для того, чтобы, извините, в стране, где сегодня выращивается почти около миллиона тонн картофеля, такой картофель нашим покупателям, потребителям продавать, я считаю, что это стыдно.
Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Могу поспорить. Мне очень нравится жареный меленький картофель.
Кирилл Казаков, СТВ:
Но должен быть выбор, правильно?
Алена Сырова:
Откуда стандарт этот взялся и какой картофель самый лучший?
Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси:
А дело в том, что если мы обратимся к истории, то стандарт на продовольственный картофель был практически всегда. Был советский ГОСТ, потом, когда Беларусь уже стала самостоятельным государством, стала независимой, появился белорусский СТБ на продовольственный картофель и на семенной картофель. И мы всегда пользовались этим стандартом. И откуда получаются эти размеры? Они нарабатывались годами. И для меня как для человека, который связан с картофелем большую часть своей жизни, вот этот стандарт, который нам предложили (от 35-ти), немножко было непонятно, потому что раньше был стандарт на ранний картофель, летний период до 1 сентября. А с 1 сентября картофель уже весь был, условно говоря, поздний. То есть это тот картофель, который вырос, вызрел, и на него стандарт всегда был от 45 миллиметров и выше. А до 1 сентября был ранний картофель от 35. И это нормально, это была правильная практика, и я надеюсь, что мы к ней постепенно вернемся.
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