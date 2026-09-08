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Новости по тегу #Светлана Короткевич

Форум «Трейд Диалог» объединил более 350 участников из Беларуси и России
08 сентября 2026 17:54

Форум «Трейд Диалог» объединил более 350 участников из Беларуси и России

В Минске стартовал VI Международный форум «Трейд Диалог»
08 сентября 2026 11:22

В Минске стартовал VI Международный форум «Трейд Диалог»

В Беларуси комплексно перестраивают систему сельской торговли – узнали об изменениях
20 августа 2026 17:48

В Беларуси комплексно перестраивают систему сельской торговли – узнали об изменениях

Белорусское качество – бренд страны! Как регулируется ценообразование? Интервью со Светланой Короткевич
07 июня 2026 08:00

Белорусское качество – бренд страны! Как регулируется ценообразование? Интервью со Светланой Короткевич

Как обеспечивают рынок овощами в межсезонье? О госзаказе рассказала Светлана Короткевич
07 июня 2026 07:52

Как обеспечивают рынок овощами в межсезонье? О госзаказе рассказала Светлана Короткевич

«Зроблена ў Беларусі». Как расширить список отечественных хитов продаж – узнали у Светланы Короткевич
07 июня 2026 07:25

«Зроблена ў Беларусі». Как расширить список отечественных хитов продаж – узнали у Светланы Короткевич

Белорусское дороже импортного? Такого нет уже давно! О ценообразовании рассказала Светлана Короткевич
07 июня 2026 07:18

Белорусское дороже импортного? Такого нет уже давно! О ценообразовании рассказала Светлана Короткевич

Развитие мобильной торговли на селе обсудили в Минске
21 мая 2026 11:14

Развитие мобильной торговли на селе обсудили в Минске

С йогуртом проблемы не было! В МАРТ разъяснили ситуацию по ассортименту в магазинах
06 апреля 2026 17:40

С йогуртом проблемы не было! В МАРТ разъяснили ситуацию по ассортименту в магазинах

В Беларуси меняются правила льготного потребительского кредитования по программе «На родныя тавары»
02 апреля 2026 10:53

В Беларуси меняются правила льготного потребительского кредитования по программе «На родныя тавары»

В Беларуси стартовал масштабный промопроект «Коллеги по омеге»
11 марта 2026 06:59

В Беларуси стартовал масштабный промопроект «Коллеги по омеге»

«Белорусское – качественное». В МАРТ отметили спрос на продукцию внутри страны и за рубежом
06 февраля 2026 17:05

«Белорусское – качественное». В МАРТ отметили спрос на продукцию внутри страны и за рубежом