Новости по тегу #Светлана Короткевич

Эксперты обсуждают насущные вопросы – увеличение доли белорусских товаров на полках магазинов и взаимодействие между производителями, поставщиками и ритейлерами. Эти темы напрямую влияют как на качество продукции, так и на доступность ее для покупателей.
Он объединил более 350 участников и свыше 30 спикеров из Беларуси и России. На одной площадке собрались руководители крупнейших торговых сетей, производители продуктов питания, эксперты в области маркетинга и логистики.
Документ кардинально меняет подходы к организации работы на селе – теперь вся деятельность будет организована согласно четкому своду норм.
«Рецепт очень простой – в первую очередь, жить в ладу со своей совестью, делать то, что ты должен. Любить людей, которые тебе встречаются на пути, ценить их и благодарить каждый день за то, что мы живем под мирным небом».
«Как только наши предприятия сельского хозяйства или же производители упускают часть своего рынка, туда обязательно придет импортная продукция. Но мы же сегодня за белорусский патриотизм».
«Вопрос патриотизма в первую очередь должен заключаться в сознании тех людей, которые живут в нашей стране».
«Уже таких ситуаций в нашей стране несколько лет нет, когда у нас стало работать 713-е постановление, которое регулирует ценообразование в стране как на наши товары, так и на импортные», – пояснили в МАРТ.
Рабочая встреча объединила машиностроителей, представителей розничных сетей и регуляторов рынка.
«Один потребитель заметил, но раздул эту ситуацию настолько глобально…»
Теперь присоединиться к кредитной программе могут любые отечественные производители. Они должны иметь соответствующие сертификаты на продукцию. Список товаров остается прежним: от телевизоров и бытовой техники до одежды и постельного белья.
Главная цель – рассказать потребителям о пользе рапсового масла и расширить интерес к отечественной продукции.
Белорусские товары удерживают уверенные позиции в пищевом сегменте, растет популярность и непродовольственных брендов.
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