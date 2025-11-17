Как формируются цены и почему белорусское не всегда дешевле? Разобрались с экспертами

Хватит ли белорусам нынешнего урожая? Как в целом закончили агросезон и какие планы наметили на будущий? Как совершенствуется работа стабфондов?
На площадке ток-шоу «По существу» обсудили продовольственную безопасность и итоги сельскохозяйственного года.
Кирилл Казаков, СТВ:
Почему такая разница в цене?
Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Это больше вопрос, наверное, к Министерству сельского хозяйства. Потому что египетская картошка привозится в большей степени в период, когда нашей еще картошки нет. Когда наш картофель в должном объеме существует, наша цена, я имею в виду белорусского картофеля, регулируется, и, соответственно, она ниже, чем та, которая привозится.
Кирилл Казаков:
А вот яблоки те же самые?
Светлана Короткевич:
Есть определенные сорта, которые на территории Республики Беларусь не произрастают. Поправьте меня, если я не права.
Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Ну, во-первых, ситуация, действительно, в диковинку. Я в большинстве, что касается сельскохозяйственной продукции, уверен, и, думаю, коллеги, присутствующие и участвующие в ток-шоу, уверены, что наша белорусская продукция всегда дешевле.
Кирилл Казаков:
Доступнее, но не дешевле. Просто я тоже хожу в магазин и вижу, сколько стоят наши и молдавские яблоки. Они дешевле, чем белорусские. По 7-8 рублей.
Николай Лешик:
О том, что есть разница в цене есть нюанс. Из разряда дороже. Условия производства овощей с защищенного грунта – энергетика, тепло, технология питания, семена. Из личного опыта, посещая Китай, пробыв в командировке 4 дня, все дни солнце.
Приезжая в Республику Беларусь, все 4 дня китайцы приехали с нами – все дни пасмурно. По всей теплице горит 2200 на гектар электроэнергии. Это денег стоит. А мы хотим, чтобы наш огурец или помидор стал дешевле. Ребята, такое может случиться, но дорога даже с Китая сюда на большой груз будет стоить дешевле.
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