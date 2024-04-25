«Речь не о правительстве». Депутат назвал угрозы безопасности Беларуси со стороны Украины

В летопись государственного строительства действительно вписана новая страница. Делегаты ВНС станут проводниками идей, озвученных во Дворце Республики.
В выездной студии программы Новости «24 часа» на СТВ Руслан Косыгин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания
Юлия Алексеюк, ведущая:
Сегодня на Всебелорусском народном собрании рассматривались и были единогласно приняты Военная доктрина и Концепция национальной безопасности. Новые угрозы требуют такого масштабного рассмотрения и принятия этих документов, не кулуарного?
Руслан Косыгин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
В первую очередь хотел бы поздравить всех нас с проведением этого масштабного, поистине исторического мероприятия. Для нашего государства это величайшее событие. Концепция национальной безопасности и Военная доктрина – это та основа, та стратегия, которая будет реализовывать не один год ту задачу, которая обеспечит нашу национальную безопасность, обеспечит мир, стабильность не только в Республике Беларусь, но и в регионе в целом.
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Юлия Алексеюк:
Украинский фактор какую угрозу несет для безопасности нашего государства?
Руслан Косыгин:
Все эти вещи заложены в оценку обстановки, которая сложилась, в том числе и в братской нам Украине. Речь не о правительстве. Кстати, это уже не первый лидер украинский, который проводит такую политику, которая привела к тяжелейшей обстановке и тем обстоятельствам, которые связаны с вооруженным конфликтом. Что важно, вооруженным конфликтом, который спровоцирован американцами, коллективным Западом и цель которого – действия, связанные с ослаблением Российской Федерации как стратегического игрока на мировой арене, которого американцы определили как угрозу. Процесс, который подтолкнул к сближению и Китай, и Россию, мы как стратегический союзник Российской Федерации – все это оценивается американцами как угроза их национальной безопасности. Хотя ни мы, ни Российская Федерация никому не угрожаем, в том числе американцам.
Наши коллеги готовят телеверсию Всебелорусского народного собрания. Не пропустите эфир в пятницу, 26 апреля, на телеканале на БТ-1 в 19:45.
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