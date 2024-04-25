«Речь не о правительстве». Депутат назвал угрозы безопасности Беларуси со стороны Украины

Юлия Алексеюк, ведущая:

Сегодня на Всебелорусском народном собрании рассматривались и были единогласно приняты Военная доктрина и Концепция национальной безопасности. Новые угрозы требуют такого масштабного рассмотрения и принятия этих документов, не кулуарного?

Руслан Косыгин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

В первую очередь хотел бы поздравить всех нас с проведением этого масштабного, поистине исторического мероприятия. Для нашего государства это величайшее событие. Концепция национальной безопасности и Военная доктрина – это та основа, та стратегия, которая будет реализовывать не один год ту задачу, которая обеспечит нашу национальную безопасность, обеспечит мир, стабильность не только в Республике Беларусь, но и в регионе в целом.

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Юлия Алексеюк:

Украинский фактор какую угрозу несет для безопасности нашего государства?