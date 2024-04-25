«Если в обществе есть проблема, её нужно озвучивать». Рачиловский о главных тезисах речи Президента на ВНС
Дворец Республики встречает делегатов Всебелорусского народного собрания. Впереди у них плодотворный рабочий день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С каким настроением приступают к обсуждению судьбоносных для страны документов участники ВНС и какой видят свою роль в решении стратегических вопросов, узнаем прямо сейчас.
Гость выездной студии СТВ – Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Глава государства выступил с речью, в которой обозначил такие мощные посылы, касающиеся нашей политики, международных отношений и общественной жизни. Какие посылы вы бы для себя особенно выделили?
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Мне очень симпатизирует тот посыл, когда Президент попросил делегатов ВНС говорить прямо, не бояться озвучивать критику, проблемы, которые есть в обществе, и действительно отстаивать свою точку зрения. Не со всем подряд соглашаться, поддакивать, не раздумывая голосовать, а отстаивать концептуально, стратегически какие-то вопросы, предложения, тезисы, если делегат видит в нем какие-то противоречия. Если в обществе есть проблема, ее нужно озвучивать. То есть максимальный плюрализм мнений и отсутствие создания имитации картинки, что все хорошо, все единогласно.
По прямой трансляции можно было убедиться, что Президент местами уходил от протокола. Шутки определенные были, чтобы разрядить обстановку. Как педагог он знает, что нужно поддерживать внимание аудитории, небольшая разрядка должна быть. И у всех был максимальный фокус внимания. Поэтому он попросил в таком формате, чтобы был живой диалог, каждого можно было услышать.
Второй очень важный тезис, что Президент сделал акцент больше на то, что настанет время, когда он уйдет из политики, его окружение уйдет, и нам, молодым и не только, придется эту эстафету принять и передавать дальше. И он попросил, чтобы мы сохранили то, что было начато им, его командой, правительством. Чтобы это не было потеряно и чтобы ВНС действительно консолидировало людей. Чтобы оно являлось лифтом, который будет продвигать тезис на самый верх, но при этом останавливался на каждом этаже, чтобы услышать мнение людей и плавно двигаться все выше и выше.
Поэтому Президент попросил это сохранить и понимать, что придет время, когда его не будет, правительства, его команды, и вся ответственность будет на нас. Чтобы мы были более самостоятельными, делали ставку на себя. Не боялись говорить о тех проблемах, которые есть. Потому что, если мы будем поддакивать, говорить так, как принято, бояться отходить от протокола, то в дальнейшем мы будем не самостоятельными. Президент нас сегодня настраивает: будьте самостоятельными, будьте самими собой, ничего не бойтесь, знайте, мы делаем правильное дело.
Как уйти от формализма и принимать решения по-новому, смотрите в видеоматериале.
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