«Если в обществе есть проблема, её нужно озвучивать». Рачиловский о главных тезисах речи Президента на ВНС

Дворец Республики встречает делегатов Всебелорусского народного собрания. Впереди у них плодотворный рабочий день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С каким настроением приступают к обсуждению судьбоносных для страны документов участники ВНС и какой видят свою роль в решении стратегических вопросов, узнаем прямо сейчас. Гость выездной студии СТВ – Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания. Юлия Алексеюк, ведущая:

Глава государства выступил с речью, в которой обозначил такие мощные посылы, касающиеся нашей политики, международных отношений и общественной жизни. Какие посылы вы бы для себя особенно выделили?

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Мне очень симпатизирует тот посыл, когда Президент попросил делегатов ВНС говорить прямо, не бояться озвучивать критику, проблемы, которые есть в обществе, и действительно отстаивать свою точку зрения. Не со всем подряд соглашаться, поддакивать, не раздумывая голосовать, а отстаивать концептуально, стратегически какие-то вопросы, предложения, тезисы, если делегат видит в нем какие-то противоречия. Если в обществе есть проблема, ее нужно озвучивать. То есть максимальный плюрализм мнений и отсутствие создания имитации картинки, что все хорошо, все единогласно. По прямой трансляции можно было убедиться, что Президент местами уходил от протокола. Шутки определенные были, чтобы разрядить обстановку. Как педагог он знает, что нужно поддерживать внимание аудитории, небольшая разрядка должна быть. И у всех был максимальный фокус внимания. Поэтому он попросил в таком формате, чтобы был живой диалог, каждого можно было услышать.