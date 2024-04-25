«Очень выгодно подогревать риторику». О чём говорят учения Запада вблизи белорусской границы? Интервью с Гулевичем

Мнения делегатов собрали наши корреспонденты, которые уже работают во Дворце Республики. Своими взглядами участники ВНС делятся в выездной студии программы Новости «24 часа» на СТВ. Гость студии – Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Сегодня будут на ВНС рассматривать стратегически важные документы: Военную доктрину и новую Концепцию национальной безопасности. Какая обстановка вдоль наших рубежей? Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

На протяжении последних двух лет мы наблюдаем беспрецедентное усиление группировки как войск усиления, так и развернутых в рамках операций НАТО, Соединенных Штатов Америки, а также наращивание боевого потенциала непосредственно Вооруженных сил стран, которые соседствуют с Республикой Беларусь. «Храбрый грифон», «Удар саблей» – что скрывается за такими названиями учений НАТО? Юлия Алексеюк:

Мы знаем, что вокруг нашей страны, вдоль наших рубежей постоянно проводятся учения стран НАТО. Польша пытается нарастить самую мощную в Европе армию. Как вы прокомментируете эти тренировки западных сил? Виктор Гулевич:

Эти учения, которые проводятся, целый комплекс учений «Защитник», которые переходят ко второму этапу, свидетельствуют о том, что создание группировки ничем не обосновано. Мы не создавали ни своих группировок, ни совместно с нашим основным стратегическим союзником Российской Федерацией. В то же время возле наших границ накапливается. Самый близкий к нам полигон на территории Литвы – Пабраде. Там буквально на прошлой неделе передислоцирована бригадная тактическая группа «Страйкер» с территории Германии, а до этого там находились четыре батальонные тактические группы из состава Вооруженных сил Германии, США и национальных Вооруженных сил Литвы.

Также на прошлой неделе произошла переброска из состава Вооруженных сил Польши, Германии на полигон Гайжюнай и участки местности, на которых отрабатываются вопросы боевой подготовки. Вдумайтесь в названия. Общее учение – «Защитник». А как они звучат? «Храбрый грифон», «Удар саблей». И сравните с теми учениями, которые проводятся нашими группировками: у нас «Щит союза», «Чистое небо», «Неман», «Березина». Контраст даже в названиях. Заложено, что мы готовимся защищать свою территорию. Как сказал Президент, ни пяди своей земли мы никому не отдадим. А чужое нам не нужно. Когда-то у сопредельных стран было четыре батальонные тактические группы, сейчас их 10 Юлия Алексеюк:

Президент регулярно говорит, что Беларусь – страна мирная и нападать ни на кого мы не собираемся. Но политики западные постоянно пытаются убедить в первую очередь свой народ, мировую общественность, что Беларусь пытается проявить агрессию в адрес кого-то. С чем это связано и зачем это надо?

Виктор Гулевич:

Очень выгодно подогревать риторику в своих средствах массовой информации, что их готовятся захватывать и порабощать. Все учения проходят, и после них у западных стран на территории сопредельных государств с Республикой Беларусь остаются какие-то войска. И каждый раз эта группировка увеличивается и увеличивается. Если когда-то на территории сопредельных стран было четыре батальонные тактические группы, то сейчас их 10. 11 тысяч военнослужащих других стран (контингент) находятся – его называют на ротационной основе, хотя не всегда с этим можно согласится – на территории сопредельных нам стран и стоят возле наших границ. Это говорит о том, что, если они рассматривают, что наша наступательная группировка (соотношение 1:3 – принцип наступательного боя) – у нас должна была быть развернута группировка в 30 тысяч войск, чтобы на них нападать. Чтобы они могли отразить нападение. Это же все принципы военного искусства нарушаются. Это значит, что они создают группировку, которая потенциально имеет возможность напасть на нашу страну. Естественно, мы должны принимать меры адекватного реагирования. И наши войска, которые разворачиваются, проводят также учения. Но, как правило, все наши учения завершаются, военнослужащие возвращаются в пункты постоянной дислокации. Военнослужащие, которые приписаны к воинским частям, отмобилизовываются на период сборов, проверочных мероприятий, возвращаются домой к семьям, своим мирным профессиям. Где же их учения, назовем их «Голубь мира», которые будут свидетельствовать об их миролюбивой направленности? Их мы не наблюдаем. Наши войска также готовы отразить наступление. В рамках проводимой проверки с 19-й бригадой силы и средства прикрывают северо-западное оперативное направление, войска западного оперативного командования прикрывают направление на Польшу, готовы развернуть наши силы немедленного реагирования. То есть мы готовы всегда дать решительный ответ нашему противнику. «Люди идут с желанием» – о народном ополчении