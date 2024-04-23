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Лазуткин: ВНС – это наша страховка на будущее

23 апреля 2024 19:49
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим предстоящее Всебелорусское народное собрание, его цели, задачи и роль в жизни каждого белоруса. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Лазуткин: ВНС – это наша страховка на будущее-1

Андрей Лазуткин, политолог:
ВНС сегодня по новым полномочиям утверждает своим решением два документа – Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину. Я бы даже сказал, что важнее здесь Военная доктрина. Почему? Может быть ситуация, не сегодня, конечно, и не завтра, но попозже, лет через, допустим, 10, когда избирается какой-то новый Президент, который решает вдруг вступить в «прекрасный» блок НАТО. Чтобы вступить туда, надо будет поменять ту самую Военную доктрину. И раньше своим указом он мог это сделать. А потом уже не сможет. То есть ВНС будет определять, с кем мы, с кем мы дружим и с кем у нас общее оборонное пространство, то есть с Россией. Это такая страховка на случай, скажем так, изменения оборонной политики.

Смотрите, как Зеленский исполняет кульбиты. Он избрался, сказал, что там, я хочу, значит, с Путиным вести переговоры, давайте мы там закончим конфликт. Через полгода пошло, что я не буду исполнять Минские соглашения. А еще через полгода: я хочу поставить ядерное оружие. Вот такого не может быть у нас просто. Потому что сегодня Военную доктрину утверждает не Президент уже, а ВНС. Большой коллективный орган. Поэтому вот такая страховочка, закладка на будущее сделана.

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# общество # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин

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