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Тертель: за содействие спецслужбам Украины и шпионаж задержаны более 30 человек

25 апреля 2024 13:58
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В летопись государственного строительства вписана новая страница. Об этом заявил Президент Беларуси, подводя итоги первого заседания седьмого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важнейшим его итогом стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно.

Иван Тертель проинформировал о ряде несостоявшихся атак на Беларусь со стороны Литвы и Польши. В этих странах концентрируется большинство наших беглых, кого в своих целях использует Запад. Разрушить страну четыре года назад у них не получилось, но, как отметил глава государства, некоторые до сих пор не теряют надежду.

Тертель: за содействие спецслужбам Украины и шпионаж задержаны более 30 человек-1

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
На территории Польши, в Белостокском, Мазовецком и некоторых других воеводствах сформировано и последовательно наращивает свою численность так называемое «пасполитое рушэнне». В составе восьми хоругвий общей численностью свыше 300 человек.

Ликвидированы резидентуры украинских спецслужб из числа жителей Дрогичинского, Лоевского и других районов общей численностью около 20 человек. За содействие спецслужбам Украины, шпионаж и террористическую деятельность задержаны, в том числе с поличным, более 30 человек.

Прямая цитата одного из беглых экстремистов в Польше: «У нас только две возможности: война и голодный бунт». Чтобы выстоять в этом поистине судьбоносном для нашей страны противостоянии, потребуется консолидация всего общества, мобилизация всего имеющегося потенциала, самоотверженная работа каждого из присутствующих в зале во имя процветания белорусского государства и народа.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Иван Тертель

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