Александр Лукашенко: «Смотрите вокруг себя. Информируйте нас по любому поводу»

В летопись государственного строительства вписана новая страница. Об этом заявил Президент Беларуси, подводя итоги первого заседания седьмого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важнейшим его итогом стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно.

Отметим, прежде проекты стратегической для страны важности документов широко обсуждали на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично будущее страны и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.

Как подчеркнул глава государства, избранный председателем ВНС, скрывать нам нечего, в том числе поэтому документы вынесли на публичное обсуждение. К тому же ВНС – орган народовластия, и именно его делегаты будут принимать сложные решения, потому знание всех деталей и подводных камней крайне важно.

Тертель: за содействие спецслужбам Украины и шпионаж задержаны более 30 человек.

Во Дворце Республики Александр Лукашенко проинформировал о ситуации вокруг Беларуси. Были озвучены данные, которые прежде обсуждали исключительно за закрытыми дверями с силовым блоком страны. Тем не менее ситуация обязывает к откровенности. Как подчеркнул Президент, без лирики и эмоций – голые факты. Так, основные риски сконцентрированы в горячей точке – Украине. Однако корни проблем сплетаются не в Киеве – сегодня весь коллективный Запад усиленно работает на нужды Вашингтона, чьи цели неизменны: доминирование и избавление от конкурентов. Даже Евросоюз США рассматривают как соперника, и война в Украине – попытка убить двух зайцев. С одной стороны, ослабить ЕС, с другой – утопить в войне Россию и Беларусь.