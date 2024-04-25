Александр Лукашенко: «Смотрите вокруг себя. Информируйте нас по любому поводу»
В летопись государственного строительства вписана новая страница. Об этом заявил Президент Беларуси, подводя итоги первого заседания седьмого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важнейшим его итогом стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно.
Отметим, прежде проекты стратегической для страны важности документов широко обсуждали на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично будущее страны и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.
Как подчеркнул глава государства, избранный председателем ВНС, скрывать нам нечего, в том числе поэтому документы вынесли на публичное обсуждение. К тому же ВНС – орган народовластия, и именно его делегаты будут принимать сложные решения, потому знание всех деталей и подводных камней крайне важно.
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Во Дворце Республики Александр Лукашенко проинформировал о ситуации вокруг Беларуси. Были озвучены данные, которые прежде обсуждали исключительно за закрытыми дверями с силовым блоком страны. Тем не менее ситуация обязывает к откровенности. Как подчеркнул Президент, без лирики и эмоций – голые факты. Так, основные риски сконцентрированы в горячей точке – Украине. Однако корни проблем сплетаются не в Киеве – сегодня весь коллективный Запад усиленно работает на нужды Вашингтона, чьи цели неизменны: доминирование и избавление от конкурентов. Даже Евросоюз США рассматривают как соперника, и война в Украине – попытка убить двух зайцев. С одной стороны, ослабить ЕС, с другой – утопить в войне Россию и Беларусь.
В то же время Союзное государство, из которого усиленно создают образ агрессора, является своего рода отвлекающим маневром. И в Европе на приманку клюют, о чем свидетельствует усиленная милитаризация, в том числе прибалтийских стран. Учитывая все вводные, значимость Концепции нацбезопасности и Военной доктрины Беларуси сегодня переоценить невозможно.
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По поводу Военной доктрины и Концепции нацбезопасности сегодня высказывались руководители силовых ведомств страны, делегаты и эксперты. Большое внимание привлекли заявления председателя Комитета госбезопасности. Согласно документам внешней разведки, за рубежом существует цель – полный контроль над нашей территорией, экономическими и социальными процессами, а также природными ресурсами. При этом используются методы как мягкой силы, так и силовые. Именно к ним в последнее время все чаще обращаются западные кураторы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скажу по-народному: смотрите вокруг себя. Информируйте нас по любому поводу. Нам пока удается противостоять всему тому, о чем здесь говорил председатель Комитета. Но поверьте, отвлекаются колоссальные ресурсы, чтобы сдержать. Особенно диверсантов, которые перебрасываются через нашу границу. Без людей мы с этим не справимся. Многие операции мы проводили благодаря поддержке людей. Они нам помогали. Где-то кого-то увидели, подсказали. Мы этих мерзавцев быстро находили. Поэтому обратите на это внимание. То, что они формируют сегодня эти группы, мы развитие этой ситуации за пределами наблюдаем давно. Побежали туда. «Ой, будем богато жить!» Слушайте, кто их возьмет на работу? Бежали же в основном не бедные. Здесь привыкли на хорошей работе работать. А там – ну, хотите посуду мойте, еще чего-то там. Не каждый получал работу. А что делать? Им быстро спецслужбы подсказали за американские деньги (и других стран). Ружье берите, тренируйтесь, проникайте в Беларусь, Россию и взрывайте.
Принятие Концепции нацбезопасности и Военной доктрины – первые решения ВНС в новом конституционном статусе. Президент напомнил делегатам, что прежде всего их задача – принимать стратегические решения, которые не бывают простыми, а также доводить информацию до жителей Беларуси на местах. Но вместе с тем ВНС наделен исключительными полномочиями, в том числе введение военного положения, вопросы легитимности выборов. Ответственность на делегатах – колоссальная.
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