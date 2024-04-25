Ирина Костевич: «Каждый белорус в ответе за безопасность страны»

Очевидно, что Всебелорусское народное собрание внесет весомый вклад в отстаивание интересов Беларуси на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация остается непростой по периметру наших границ. Утвержденные сегодня стратегически важные документы – это своеобразный план действий в нынешних реалиях на ближайшие годы. Характер Военной доктрины остался неизменным – оборонительный. Нападать ни на какого мы не будем. Но, если понадобится, то мы защитим свою страну и нанесем крепкий ответный удар по своему противнику.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана», делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Я как бывший военный и воевавший знаю, что такое война, знаю, какое это горе, несчастье. Всегда, когда встречаюсь, объясняю: вы 35 лет живете спокойно, не переживаете, что ваш муж уходит на войну, сын, дети, внуки. Уже это большое счастье, которое не каждому дано.