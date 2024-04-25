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Ирина Костевич: «Каждый белорус в ответе за безопасность страны»

25 апреля 2024 13:58
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Очевидно, что Всебелорусское народное собрание внесет весомый вклад в отстаивание интересов Беларуси на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация остается непростой по периметру наших границ. Утвержденные сегодня стратегически важные документы – это своеобразный план действий в нынешних реалиях на ближайшие годы. Характер Военной доктрины остался неизменным – оборонительный. Нападать ни на какого мы не будем. Но, если понадобится, то мы защитим свою страну и нанесем крепкий ответный удар по своему противнику.

Ирина Костевич: «Каждый белорус в ответе за безопасность страны»-1

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана», делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Я как бывший военный и воевавший знаю, что такое война, знаю, какое это горе, несчастье. Всегда, когда встречаюсь, объясняю: вы 35 лет живете спокойно, не переживаете, что ваш муж уходит на войну, сын, дети, внуки. Уже это большое счастье, которое не каждому дано.

Ирина Костевич: «Каждый белорус в ответе за безопасность страны»-4

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Такие важные стратегические вопросы, которые касаются стабильности, безопасности, о них должны говорить вслух, во весь голос, чтобы каждый белорус понимал. И сегодня не один раз было сказано: не только силовой блок, а каждый белорус в ответе за безопасность страны. Поэтому вслух, громко и все вместе обсуждаем и принимаем решение. И каждый из нас в ответе за нашу Беларусь.

Ирина Костевич: «Каждый белорус в ответе за безопасность страны»-7

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Важнейшие условия сохранения общественного порядка, мира и безопасности – соблюдение требований нашего законодательства, нашей Конституции, которая в своих положениях содержит самое важное. Закрепляет главное требование – стремление белорусов к миру, спокойствию, созиданию. И если мы будем действовать сообща, мы достигнем мира, безопасности, спокойствия, достигнем в реализации тех конституционных целей, которые ставил наш народ, принимая нашу Конституцию.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Ирина Костевич # Александр Метла # Наталья Карпович

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