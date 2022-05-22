Рецепты подкормок для овощей. Готовим органическое и комплексное удобрения для богатого урожая

Особенное внимание в конце мая уделите подкормке овощей. Тогда хороший урожай не заставит себя долго ждать, рассказали в программе «Плюс-минус».
Особенное внимание в конце мая уделите подкормке овощей. Тогда хороший урожай не заставит себя долго ждать, рассказали в программе «Плюс-минус».
Для подкормки капусты используйте органический настой. Расход – пол-литра на 10 литров воды. Для цветной капусты и брокколи, которые формируют богатую вегетативную массу, первую подкормку можно дополнить мочевиной – столовая ложка на квадратный метр.
Нередко рассаду томатов, перца в открытый грунт дачники высаживают уже с бутончиками цветов. После того как растения приживутся и начнут расти, важно помочь им сформировать урожай подкормками. В фазу бутонизации и цветения подкармливаем перец и баклажаны: столовая ложка комплексного удобрения на 10 литров воды или 0,5 л органического настоя на 10 литров воды.
А вот луку для роста пера нужно дать азот: чайная ложка мочевины на 10 литров воды.
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