Рецепты подкормок для овощей. Готовим органическое и комплексное удобрения для богатого урожая

Особенное внимание в конце мая уделите подкормке овощей. Тогда хороший урожай не заставит себя долго ждать, рассказали в программе «Плюс-минус».

Для подкормки капусты используйте органический настой. Расход – пол-литра на 10 литров воды. Для цветной капусты и брокколи, которые формируют богатую вегетативную массу, первую подкормку можно дополнить мочевиной – столовая ложка на квадратный метр.