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Рецепты подкормок для овощей. Готовим органическое и комплексное удобрения для богатого урожая

22 мая 2022 09:42
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Особенное внимание в конце мая уделите подкормке овощей. Тогда хороший урожай не заставит себя долго ждать, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Рецепты подкормок для овощей. Готовим органическое и комплексное удобрения для богатого урожая-1

Для подкормки капусты используйте органический настой. Расход – пол-литра на 10 литров воды. Для цветной капусты и брокколи, которые формируют богатую вегетативную массу, первую подкормку можно дополнить мочевиной – столовая ложка на квадратный метр.  

Рецепты подкормок для овощей. Готовим органическое и комплексное удобрения для богатого урожая-4

Нередко рассаду томатов, перца в открытый грунт дачники высаживают уже с бутончиками цветов. После того как растения приживутся и начнут расти, важно помочь им сформировать урожай подкормками. В фазу бутонизации и цветения подкармливаем перец и баклажаны: столовая ложка комплексного удобрения на 10 литров воды или 0,5 л органического настоя на 10 литров воды.  

Рецепты подкормок для овощей. Готовим органическое и комплексное удобрения для богатого урожая-7

А вот луку для роста пера нужно дать азот: чайная ложка мочевины на 10 литров воды.   

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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