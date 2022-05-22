Более 50% – отечественные. Гендиректор «Белфармации» о лекарствах в белорусских аптеках

Новости Беларуси. Поставки лекарств, несмотря на санкционный прессинг западных государств, для белорусов будут обеспечены в полном объеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые контракты на закупку медикаментов, альтернативные маршруты их доставки – ведущая аптечная служба уже сотню лет успешно работает и продолжает это делать, несмотря на сложные условия. В Беларусь лекарственные средства из-за границы идут без перебоев. В аптеках по-прежнему медикаменты из Европы и из других стран. Накануне подписаны новые контракты на поставки лекарств турецких, китайских и индийских производителей.

Сергей Литош, генеральный директор торгово-производственного предприятия «Белфармация»:

Больше 50 % всех лекарственных средств – это лекарственные средства белорусского производства. Но у нас есть поставщики из 30 стран, и контракты объединяют более 200 производителей по всему миру, поставки продолжаются. Есть определенные сложности в логистических цепочках. Конечно, какие-то авиалинии перестали летать в Беларусь, но мы нашли альтернативные пути через Российскую Федерацию, автомобильный транспорт. Поэтому все проблемы, которые возникали на нашем пути, мы все решили.