В Беларуси на 22 мая объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Сильный дождь и ветер прогнозируются 22 мая в Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен на сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром непогода затронет юг страны. Позже проливные дожди ожидаются во многих районах Могилевской области. Спасатели призывают во время непогоды быть особо внимательными. Не исключены нештатные ситуации в системах энергетики и жизнеобеспечения. Кроме того, сильный ветер может повредить слабо укрепленные конструкции и привести к падению деревьев.