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В Беларуси на 22 мая объявлен оранжевый уровень опасности

22 мая 2022 08:04
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Новости Беларуси. Сильный дождь и ветер прогнозируются 22 мая в Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен на сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси на 22 мая объявлен оранжевый уровень опасности-1

Утром непогода затронет юг страны. Позже проливные дожди ожидаются во многих районах Могилевской области. Спасатели призывают во время непогоды быть особо внимательными. Не исключены нештатные ситуации в системах энергетики и жизнеобеспечения. Кроме того, сильный ветер может повредить слабо укрепленные конструкции и привести к падению деревьев.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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