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Пошла на войну 17-летней девушкой, а после стала учительницей. Ветеран рассказала о главном в жизни

22 мая 2022 08:56
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Новости Беларуси. Любовь и доброта – главный секрет долголетия, уверена мозырянка Лидия Островская. Ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет. Хрупкая женщина с большим сердцем пережила целый век, богатый на потрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пошла на войну 17-летней девушкой, а после стала учительницей. Ветеран рассказала о главном в жизни -1

17-летней девушкой, сразу после школы, пошла на фронт военной медсестрой. Участвовала в диверсиях на железных дорогах и ночами ходила в разведку. Пережив боль и ужасы войны, в мирной жизни Лидия Александровна выбрала одну из самых созидательных профессий – стала педагогом. 35 лет проработала в Скрыгаловской начальной школе и воспитала много поколений благодарных учеников.  

Что самое важное в жизни?  

Пошла на войну 17-летней девушкой, а после стала учительницей. Ветеран рассказала о главном в жизни -4

Лидия Островская, ветеран Великой Отечественной войны:  
Быть человеком с душой открытой. Не держать зла никакого, и все будет хорошо. Я любила свою работу, детей, учеников. Душу отдавала. Вот это у меня главное было.  

Пошла на войну 17-летней девушкой, а после стала учительницей. Ветеран рассказала о главном в жизни -7

Кроме цветов, подарков и поздравлений, ветерану вручили новый паспорт. Кстати, в роду Лидии Островской много долгожителей – есть те, кто достиг 105-летнего возраста.  

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# Великая Отечественная война # общество # Лидия Островская # Фотофакт

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