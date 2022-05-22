Пошла на войну 17-летней девушкой, а после стала учительницей. Ветеран рассказала о главном в жизни

Новости Беларуси. Любовь и доброта – главный секрет долголетия, уверена мозырянка Лидия Островская. Ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет. Хрупкая женщина с большим сердцем пережила целый век, богатый на потрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17-летней девушкой, сразу после школы, пошла на фронт военной медсестрой. Участвовала в диверсиях на железных дорогах и ночами ходила в разведку. Пережив боль и ужасы войны, в мирной жизни Лидия Александровна выбрала одну из самых созидательных профессий – стала педагогом. 35 лет проработала в Скрыгаловской начальной школе и воспитала много поколений благодарных учеников.

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